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خامنئي: أمر اعتقال نتنياهو ليس كافيا بل يجب إصدار حكم بإعدامه - أخبار كلمتك

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خامنئي: أمر اعتقال نتنياهو ليس كافيا بل يجب إصدار حكم بإعدامه - أخبار كلمتك

خامنئي: أمر اعتقال نتنياهو ليس كافيا بل يجب إصدار حكم بإعدامه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - قال المرشد الإيراني علي خامنئي: إن الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال جريمة حرب وأمر الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس كافيا.

وأضاف المرشد الإيراني: "الإبادة الجماعية جريمة حرب وأمر اعتقال نتنياهو ليس كافيا بل يجب إصدار حكم بإعدامه".

 

قرار باعتقال نتنياهو وجالانت بشأن جرائم حرب

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

 

بايدن يدعم إسرائيل بعد قرارات المحكمة الجنائية الدولية

وقال بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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