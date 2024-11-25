وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

البرهان يحسم مصير الحرب فى السودان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البرهان يحسم مصير الحرب فى السودان - أخبار كلمتك

البرهان يحسم مصير الحرب فى السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - شدد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، على رفضه أي مفاوضات أو تسوية مع ميلشيا الدعم السريع، حاسما مصير القتال ضدها حتى تحرير البلاد.

البرهان ينفى شائعات التسوية مع الدعم السريع

وقال البرهان خلال كلمة له فى مؤتمر حول قضايا المرأة السودانية، إن التسوية التي طرحناها أن تضع تلك ميلشيا الدعم السريع سلاحه، وتتجمع في أماكن معينة، بعد ذلك ينظر الشعب في شأنها.

وتعهد البرهان خلال كلمته فى المؤتمر الذي عقد بمدينة بورتسودان، بالقضاء على الميليشيا المتمردة طال الزمن أو قصر.

 

البرهان، كلمتك

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن تسوية مع الدعم السريع غير صحيح، مشيرًا إلى أنها ارتكبت انتهاكات في حق المواطنين، ولا تزال تحاصر مدينة الفاشر عاصمة شمال ولاية دارفور في غرب البلاد.

البرهان يكشف حقيقة دعوة القوى السياسية لعقد مؤتمر للتفاوض

وتابع البرهان، أن الحديث عن تقدم مجلس السيادة السوداني، بدعوة للقوى السياسية لعقد مؤتمر للتفاوض بمدينة أركويت في شرق السودان، ليس صحيحًا، لافتا إلى أن باب التوبة مفتوح، ونرحب بأي سوداني مخلص، لكن التوبة لها شروط.

وشدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على إن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين -مدنيين سلاحهم الجيش- يمضون بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على ميليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة، في إشارة إلى عائلة قائد ميلشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ حميدتي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حتى نهاية العام، تعليق التدريس الحضوري في بيروت ومحيطها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق