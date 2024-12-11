اكتشفوا كل جديد حول الان مسلسل ليلى الحلقة 13 Leyla على تردد كل القنوات الناقلة لمتابعُة انتقام جيفان من نور - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - الان مسلسل ليلى الحلقة 13 على تردد كل القنوات الناقلة نوضحها مع حضراتكم فى ظل ارتفاع حولها كل مؤشرات البحث على جوجل حولها فى ظل كونها واحدة من الحلقات المرتقبة لمتابعُة خطة انتقام ليلي وجيفان من نور بعدما تمكن المسلسل بشكل مؤخر فى ان يحقق نسبة نجاح غير مسبوقة وكبيرة، على ان نوضح مع حضراتكم بالتفصيل الان تردد القنوات المسؤولة عن نقل تلك الحلقة الان.

الان مسلسل ليلى الحلقة 13

مسلسل ليلى الحلقة 13 اليوم الاربعاء الموافق ميلاديا اليوم الحادي عشر من ديسمبر نصبح على موعد مع عرضها عبر شاشات فوكس تي فى التركية، حيث سنتابع فى حلقة اليوم العديد من الأحداث الشيقة التي من ضمنها بداية رحلة البحث على اسرة جيفان الحقيقة بعدما اكتشف جيفان حقيقة نور والدته، حيث قد انتهت الحلقة الماضية على اصرار جيفان على معرفة هوية والدته الحقيقة بشكل تفاعل معه جماهير بصورة عكست بدورها على نسبة الريت، بعدما تخطيت الحلقة الماضية نسبة ريت 11 مليون مشاهد تركي، علي ان نتابع مع حضراتكم الان على غرار هذا الأمر عبر الفقرة التالية من تلك الملقال الان تردد القنوات المسؤولة عن نقل الحلقة الجديدة من المسلسل الان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ليلى

يذاع المسلسل التركي المحبوب ليلي فى مساء يوم الاربعاء من كل اسبوع عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والثامنة حسب توقيت القاهرة على نحو الرموز والترددات التالية: