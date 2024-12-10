اكتشفوا كل جديد حول أعلنت شركة ريلمى.. سعر و مواصفات Realme P1 Pro الجديد 2024 الداعم للفئة الاقتصادية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - بعدما أعلنت شركة ريلمى عن الهاتف الجديد Realme P1 Pro، ازدادت معدلات البحث الالكترونى بالسؤال عن سعر ومواصفات الهاتف، حيث يتميز الهاتف بالعديد من المميزات وفقا لما أعلنت عنة الشركة، كما يعتبر أيضا من ضمن قوائم هواتف الفئة المتوسطة، كما نال أعجاب عدد كبير من المستخدمين بسبب المواصفات والمميزات الرائعة التي تجعله متميز على العديد من الهواتف المنافسة في نفس فئته، وبسبب كثرة البحث عن سعر ومواصفات الموبيل سوف نوفره لكم فى السطور الاتية.

سعر و مواصفات Realme P1 Pro

جاء الموبيل بالعديد من المواصفات والمميزات التى تجعلة من أفضل الهواتف التى أصدرتها شركة ريلمى حتى اليوم، فجاءت المواصفات على النحو الاتى:

جاءت الشاشة بدقة عالية 2412* 1080، وحجمها 6.7 انش

وجاء المعالج ثماني النوة، بتكنولوجيا 4 نانو، من نوع Snapdragon 6 Gen 1.

أما نظام التشغيل Android 14.

يحتوى الموبيل على رام 256 جيجا، رامات 12/ 8 جيجا.

وجاءت الكاميرا الخلفية ثلاثية بجودة 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل.

أما الكاميرا الأمامية جاءت بجودة 16 ميجا بكسل.

وجاءت أيضا البطارية 5000 ميللي أمبير.

وبسبب بحث عدد كبير من المواطنين عن سعر هاتف Realme P1 Pro فسجل سعرة في مصر وفقا لما اعلنتة شركة ريلمى:

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام بسعر 13400 جنيه.

ونسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام بسعر 14000 جنيه.

عيوب Realme P1 Pro

جاء هاتف ريلمى بالعديد من المميزات التى جعلت العديد من المواطنين يبحثون عن الموبيل، كما جاءت أيضا بعض العيوب البسيطة المعتادة في معظم الهواتف في تلك الفئة، وسوف نوفرها لكم أيضا فى السطور الاتية: