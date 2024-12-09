اكتشفوا كل جديد حول برومو 3 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل علي كافه الأقمار الصناعية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - يعتبر مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التي حققت نجاح كبير في الفترة الأخيرة وحققت أرباح كثيرة وبدأ المعجبين بالبحث عن الحلقة 174 علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وكثرة السؤال عن موعد عرض الحلقة الجديدة، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا ” اقرا نيوز” سوف نعرض لكم ترددات القنوات الناقلة للمسلسل علي الأقمار الصناعية.

برومو 3 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

بعد عرض الإعلان التشويقي لمسلسل قيامة عثمان وتطور الاحداث فيه وما جعل الناس ينتظرون عرض الحلقة علي الشاشة بفارغ الصبر لمتابعه الاحداث الأخيرة، ويعرض المسلسل ابزر الصفات التي تتكون في شخصية عثمان ومحاولاته الكثيرة في الحفاظ علي الدولة والتصدي للأعداء والخونة الذين يحاولوا سلب الوطن.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل عثمان علي قناتي ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية:

قناةATV التركية: يعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، بينما الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

يعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، بينما الساعة التاسعة بتوقيت السعودية. قناة الفجر الجزائرية: يعرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر.

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات

سوف نوفر لكم تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات:

ليكون التردد الخاص بالقناة هو: 12034.

بينما معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل التصحيح 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

سوف نوفر لكم تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات: