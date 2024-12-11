اكتشفوا كل جديد حول أحدث تردد .. ترددات طيور الجنة بيبي 2024 على جميع الأقمار الصناعية لأغاني واناشيد كرتونية ممتعة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تمكنت قناة طيور الجنة عبر السنوات من تثبيت مكانتها كواحدة من أبرز قنوات الأطفال المتاحة في الوقت الحالي, وتعتبر من القنوات الرائدة في العالم العربي, و يرغب الأطفال في الاستمتاع بجميع أغاني الأطفال على مدار الساعة عبر تردد قناة طيور الجنة, وقد أعلنت إدارة القناة عن تحديث ترددها الجديد لتحسين جودة المحتوى، وسنتعرف على هذا التردد من خلال مقالنا هذا.

تردد طيور الجنة

تعد القناة من أبرز القنوات الترفيهية المخصصة للأطفال، حيث تسهم بشكل كبير في تعليم القيم الإيجابية بأسلوب مسل يجذب انتباه الصغار، مما يجعل البحث عن تردد طيور الجنة الخيار الأول للعديد من الأسر في العالم العربي, و يكسب محتوى القناة اهتمام كبير من قبل العائلات، مما يؤدي إلى البحث المستمر عن تردد قناة طيور الجنة لعام 2025، خاصة بعد التحديثات الأخيرة التي حسنت جودة البث وفيما يلي الترددات الجديدة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

لم تقتصر القناة على تحديث ترددها على نايل سات، بل قامت بتحديثه على عرب سات لتسهيل المتابعة في جميع أنحاء الوطن العربي، والتردد الجديد هو

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة

تتمثل الأهداف الأساسية لقناة طيور الجنة، التي أسست في عام 2008، في تطوير مهارات الأطفال في مجالات مختلفة وهي ما يلي:

تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني الترفيهية، بالإضافة إلى برامج تعليمية مفيدة، وأناشيد، وأفلام كرتونية.

تتميز القناة بجودة محتواها العالية، حيث تبث على مدار الساعة دون انقطاع، مما يجعل الأطفال يقضون ساعات طويلة أمام شاشاتها دون ملل.

كما تتضمن القناة العديد من المسابقات مثل “طيور الجنة ميني”، التي توفر للأطفال فرصة للمشاركة، مما يساعدهم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتساب مهارات اجتماعية متنوعة.

ضبط قناة طيور الجنة على شاشة التلفاز

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة تتضمن: