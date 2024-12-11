اكتشفوا كل جديد حول بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكتروني spa.gov.iq والشروط المطلوبة للحصول علي الدعم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - تعد الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج الداعمة التي قامت بها الحكومة العراقية بهدف تقديم الدعم للأشخاص الغير مقتدرين والاسر محدودة الدخل في العراق من خلال توفير الدعم المالي لهم ،لذلك تساع الكثير من الشعب العراقي للتقديم في الدعم ،وتصدر السؤال في الوقت الحالي عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 جميع مواقع البحث ،حيث يرغب الكثير في الاستعلام عن الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ،وقد وفرت الحكومة العراقية رابط الكتروني للاستعلام توفيراً لوقت ومجهود المواطنين ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور الاتية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال رابط منصة مظلتي الالكتروني ويمكنكم الاستعلام من خلال الخطوات الاتية :

في البداية يجب عليك الدخول الي منصة مظلتي الإلكترونية من خلال هذا الرابـــــــــط.

بعد ذلك عليك الانتقال الي برنامج” الرعاية الاجتماعية”.

ثم قم بالضغط على ايقونة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

ثم عليك تحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها ” الوجبة السابقة “.

ثم عليك كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها.

في النهاية عليك الضغط علي زر استعلام سوف تظهر لك كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

الشروط المطلوبة للحصول علي دهم الرعاية الاجتماعية 2024

وقد تم وضع بعض الشروط الواجب توافرها للحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق وتتضمن هذه الشروط الاتي :