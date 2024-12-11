اكتشفوا كل جديد حول استقبل الأن “Alkass HD” تردد قنوات الكأس الجديدة 2025 علي النايل والعرب سات بجودة عالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - تعتبر قناة الكأس من ابرز وأهم قنوات الكورة في العالم العربي حيث أنها قناة قطرية تغطي كافة البطولات الكروية والمسابقات الرياضية بكافة أنواعها “كورة القدم وكورة السلة” وتضم أشهر المذعين ومعلقين الكورة وتعرض قنوات الكأس المباريات بجودة عالية مما يجعلها من أكثر القنوات مشاهدة، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم الترددات.

تردد قنوات الكأس الجديدة 2025

يهتم الكثير من عشاق الكورة العربية في معرفة ترددات قنوات الكأس علي الأقمار الصناعية المتوفرة، حيث أعلنت القنوات المتخصصة بالرياضة “الكأس الجديدة” عن تحديث ترددات قنواتها ليكون كالاتي:

أولا تردد قنوات الكأس الجديدة علي النايل سات:

تردد قناة الكأس الرياضية: 11919.

بينما معامل الاستقطاب افقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح 5/3.

ثانيا تردد قنوات الكأس الجديدة علي سهيل سات:

تردد قناة الكأس الرياضية 10770.

بينما معامل الاستقطاب افقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح 4/3.

ثالثا تردد قنوات الكأس الجديدة علي عرب سات:

تردد قناة الكأس الرياضية هو: 12245.

بينما معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

كيفية تثبيت قنوات الكأس الرياضية علي جهازك؟

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتثبيت قنوات الكأس الرياضية بكافة الأقمار الصناعية: