“احجز أونلاين ” رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي لحجز العملة الصعبة للأفراد - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - تسعى الحكومة الليبية من خلال البنك المركزي الليبي على توفير العملة الأجنبية لجميع المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها البلاد ووجود نقص حاد في العملة الأجنبية، ولهذا حرصت الحكومة على توفير منظومة حجز الدولار من أجل تمكين المواطنين من الحصول على العملة فور توفرها في البنوك، وسوف نوضح كيفية حجز الدولار مصرف ليبيا وأهم الشروط المطلوبة في التالي.

منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي

يستطيع جميع المواطنين داخل الدولة من القيام بالتقدم بطلب حجز الدولار عبر موقع البنك المركزي الليبي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مصرف ليبيا المركزي .

الضغط على تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

النقر على أيقونة الخدمات المصرفية.

اختيار منظومة حجز الدولار.

تحديد قيمة العملة المراد الحصول عليها.

املأ نموذج طلب الحجز بجميع البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الحساب البنكي وغيرها.

رفع جميع المستندات المطلوبة على الموقع بصيغة PDF.

الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على إرسال الطلب.

شروط حجز الدولار مصرف ليبيا

فرضت الجهات المختصة في البنك المركزي الليبي مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على حجز الدولار، وأهم تلك الشروط كما التالي: