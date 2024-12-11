اكتشفوا كل جديد حول متى موعد إجازة الترم الأول 2025 مصر بعد إعلان موعد امتحانات نصف العام لمختلف المراحل الدراسية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدولة الزمنية لامتحانات نصف العام ليكون موعد امتحانات الترم الأول في مصر 2024-2025 لمختلف المراحل الدراسية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي خلال الفترة من يوم الأول 1 لشهر يناير وحتى يوم الثالث والعشرون من نفس الشهر، علمًا أن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية سيكون خلال الفترة من يوم الثامن عشر 18 لشهر يناير وتستمر حتى يوم 23 لنفس الشهر يناير 2025 ويبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن متى موعد إجازة الترم الأول 2025 أو ما هو موعد بداية إجازة نصف العام في مصر فمن خلال هذا المقال سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

متى موعد إجازة الترم الأول 2025 مصر

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إعلان الخريطة الزمنية بخصوص امتحانات نصف العام موعد إجازة الترم الأول 2025 والتي ستبدأ مع انتهاء اليوم الأخير من الامتحانات لمختلف الصفوف أو المراحل الدراسية المختلفة علمًا أن إجازة نصف العام في مصر ستكون خلال الفترة من يوم الخامس والعشرون من شهر يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين فقط وذلك حسب ما أعلنت عنه الوزارة بشكل رسمي منذ أيام قليلة.

كما بينت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن امتحانات منتصف العام الدراسي لمختلف المراحل الدراسية بداية من صفوف النقل الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي ستكون خلال الفترة من يوم الحادي عشر 11 من شهر يناير وحتى يوم الثالث والعشرون من الشهر نفسة لتبدأ بعد ذلك إجازة نصف العام الدراسي في مصر.

موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025

فيما يخص موعد بداية امتحانات نصف العام 2024-2025 فمن المقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل بدءًا من الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من يوم 1 لشهر يناير وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

كما سيكون موعد امتحانات العام الترم الأول 2025 للصف الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من يوم 11 لشهر يناير وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، كما سيكون هو نفس الموعد المحدد لبدء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي منتصف العام لتكون خلال الفترة من يوم الحادي عشر 11 وحتى 16 يناير 2025.