اكتشفوا كل جديد حول “دلع طفلك” تردد قناة طيور الجنة 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - يقوم الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة 2025 التي تعتبر من أهم قنوات الأطفال الموجودة في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل قناة طيور الجنة علي عرض الكثير من الأغاني والأناشيد المسلية لوقت الأطفال، كما تعمل القناة علي تعليم الأطفال القراءة والكتابة وتنمية المهارات الفكرية لدي الأطفال، لذلك تصدرت القناة محركات البحث، ومنذ انطلاق القناة وهي لها الملايين من المتابعين.

تردد قناة طيور الجنة 2025

مازال الجميع يبحث عن تردد القناة التي تقوم بعرض محتوي ترفيهي وتعليمي يحافظ علي سلوك الأطفال، وتسعي القناة إلي العمل علي مدار اليوم من أجل قضاء وقت مسلي للأطفال والكبار، والقناه لها الكثير من المميزات أهمها أن تعرض محتواها بالغة العربية، والمحتوي يتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما أنها تعرض الأغاني والأناشيد بجودة عالية من الصوت والصورة.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11258.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: أفقي H.

معامل تصحيح خطأ القناة: 2/3.

تردد قناة طيور الجنة 2025 علي العرب سات

التردد الجديد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال 2025