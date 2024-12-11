موقف محرج خلال مؤتمر كونجرس "فيفا" وإنفانتينو يتدخل - أخبار كلمتك

موقف محرج خلال مؤتمر كونجرس "فيفا" وإنفانتينو يتدخل - أخبار كلمتك

كنت ملهما وسأفتقدك، دونجا يودع جوميز برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

كنت ملهما وسأفتقدك، دونجا يودع جوميز برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بعد خوض المران الأول بقطر (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بعد خوض المران الأول بقطر (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب - أخبار كلمتك

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

“دلع طفلك” تردد قناة طيور الجنة 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول “دلع طفلك” تردد قناة طيور الجنة 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - يقوم الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة 2025 التي تعتبر من أهم قنوات الأطفال الموجودة في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل قناة طيور الجنة علي عرض الكثير من الأغاني والأناشيد المسلية لوقت الأطفال، كما تعمل القناة علي تعليم الأطفال القراءة والكتابة وتنمية المهارات الفكرية لدي الأطفال، لذلك تصدرت القناة محركات البحث، ومنذ انطلاق القناة وهي لها الملايين من المتابعين.

تردد قناة طيور الجنة 2025

مازال الجميع يبحث عن تردد القناة التي تقوم بعرض محتوي ترفيهي وتعليمي يحافظ علي سلوك الأطفال، وتسعي القناة إلي العمل علي مدار اليوم من أجل قضاء وقت مسلي للأطفال والكبار، والقناه لها الكثير من المميزات أهمها أن تعرض محتواها بالغة العربية، والمحتوي يتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما أنها تعرض الأغاني والأناشيد بجودة عالية من الصوت والصورة.

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة هو: 11258.
  • معدل ترميز القناة: 27500.
  • معامل استقطاب القناة: أفقي H.
  • معامل تصحيح خطأ القناة: 2/3.

تردد قناة طيور الجنة 2025 علي العرب سات

  • التردد الجديد: 11310.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل الاستقطاب: عمودي V.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال 2025

  • الخطوة الأولي: قم باستخدام ريموت التحكم في الدخول إلي قائمة الإعدادات الرئيسية.
  • الخطوة الثانية: ثم قم بالضغط علي “التثبيت اليدوي”.
  • الخطوة الثالثة: ثم بعد ذلك حدد القمر الصناعي “نايل سات، عرب سات”.
  • الخطوة الرابعة: ثم قم بإدخال بيانات القناة ( ترددـ معامل استقطاب، معامل تصحيح الخطأ).
  • الخطوة الخامسة: في هذه الخطوة تضغط علي زر البحث وانتظر ليتم تحميل القناة.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

في 25 يوم فقط!.. كيف تزرع شجرة ليمون في بيتك من البذور وتوفر المال على المدى الطويل - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق