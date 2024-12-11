حفل إعلان استضافة كأس العالم 2034 الأن ” اتفرج ببلاش ” القنوات الناقلة لحفل استضافة كأس العالم 2034 في الرياض world cup - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - يتصدر السؤال عن موعد حفل إعلان استضافة كأس العالم 2034 السعودية عبر محركات البحث ،حيث يرغب الكثير من الدول المختلفة في معرفة الموعد المحدد ومتابعة الحفل ،وسوف يقام حفل الاستضافة في المملكة العربية السعودية ،كما تستقبل السعودية الحدث الأكبر والأول في تاريخها ،ويعتبر هذا الحفل هو الحدث المنتظر من قبل جميع جماهير كرة القدم في العالم ،والجدير بالذكر أن هذه البطولة تساعد الدولة الحاصلة عليها في تحسين اقتصادها ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز حفل إعلان استضافة كأس العالم 2034 السعودية.

موعد حفل إعلان استضافة كأس العالم 2034 السعودية

يترقب جميع عشاق كرة القدم في العالم موعد انطلاق حفل استضافة كأس العالم 2034 ،كما يرغب الجميع في معرفة البلد التي تقوم باستضافة لبطولة كأس العالم ويتوقع الجميع أن تكون الدولة المستضيفة هي المملكة العربية السعودية ،وسوف يقام الحفل المنتظر اليوم الموافق الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ،ويقام في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر ، وفي تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لحفل استضافة كأس العالم 2034

ويرغب جماهير كرة القدم حول العالم في معرفة القنوات التي تنقل الحفل من خلالها وتحميلها علي أجهزة الرسيفر الخاصة بهم ،وسوف يُذاع الحفل المنتظر علي قناة MBC1 وعلي قناة SSC الرياضية السعودية ،كما يمكن للجماهير مشاهدة الحفل من خلال موقع بوليفارد سيتي ،اليكم ترددات القنوات.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة MBC1 علي النايل سات