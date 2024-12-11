اكتشفوا كل جديد حول رابط تصويت الصياهد عبر منصة راعي النظر شارك بصوتك الآن في مسابقة منقية الجزيرة بالسعودية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - تعتبر مسابقة منقية الجزيرة واحدة من أبرز فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تجذب اهتمام واسع من عشاق الإبل في الخليج العربي، وهذا العام فقد تصدرت عمليات البحث عن رابط تصويت الصياهد عبر منصة راعي النظر محركات البحث، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراحل النهائية، وعبر موقعنا سوف نوضح إليكم جميع المعلومات التي تخص تلك المسابقة مع توضح لروابط التصويت

مسابقة منقية الجزيرة

انطلاقة المسابقة حيث تقام بالتزامن مع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته التاسعة، حيث أصبحت جزء أساسي من الفعاليات المصاحبة، بينما تنظيم المسابقة تتم من خلال منصة راعي النظر المسابقة التي تقام سنويًا برعاية نخبة من رجال الأعمال في السعودية، بجانب المسابقات الرسمية التي يشرف عليها نادي الإبل.

آلية المسابقة

تبدأ بمشاركة 32 منقية مقسمة إلى 16 مواجهة.

يتم استبعاد المنقيات الأقل تصويتًا في كل مرحلة.

يستمر التصويت حتى يتم تتويج المنقية الفائزة النهائية من خلال برنامج مجلس الصياهد.

رابط تصويت الصياهد عبر منصة راعي النظر

يمكن للجمهور والمشاركين التصويت يوميًا من خلال منصة راعي النظر التي تتيح فرصة التصويت المباشر، حيث أنه يعتبر رابط التصويت وسيلة لدعم المنقيات المفضلة، مع ظهور النتائج بشكل لحظي على المنصة

خطوات التصويت في مسابقة منقية الجزيرة عبر منصة راعي النظر

هذا وقد شهدت المسابقة في دور الـ32 منافسة قوية حيث تسبب الإقبال الكبير في تعطيل الموقع عدة مرات، وفي سابقة هي الأولى من نوعها قام القائمون بتمديد فترة التصويت إلى 30 ساعة متواصلة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركين.