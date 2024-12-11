اكتشفوا كل جديد حول حقيقة تنفيذ اقتراح البرلمان ورفع سن التقاعد في العراق إلى 63 عام وزيادة رواتب المتقاعدين 20% - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 مقترحًا إلى رئاسة البرلمان لتعديل قانون التقاعد الموحد، ويتضمن هذا المقترح رفع السن التقاعدي من 60 عامًا إلى 63 عامًا، وهو ما يهدف إلى تعديل القانون الحالي الصادر عام 2014، وهناك أنباء متداولة عن موافقة الحكومة العراقية على الاقتراح فضلاً عن زيادة رواتب المتقاعدين 20%، وفيما يلي حقيقة الخبر.

تفاصيل المقترح برفع سن التقاعد

في كتاب رسمي وجهته اللجنة المالية إلى رئاسة البرلمان، جاء الطلب استنادًا إلى أحكام المادة (60/ثانيًا) من الدستور والمادة (87/أولًا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، ودعت اللجنة إلى إدراج مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ضمن جدول أعمال البرلمان، لعرضه للقراءة الأولى وفق الإجراءات التشريعية المعتمدة.

التعديلات السابقة لسن التقاعد

يذكر أن مجلس النواب العراقي خلال دورته السابقة في عام 2019، صوت على تعديل قانون التقاعد، حيث تم تخفيض العمر التقاعدي من 63 عامًا إلى 60 عامًا، وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين الموظفين، خصوصًا أولئك الذين اعتبروا أن تخفيض السن التقاعدي قد يؤثر سلبًا على استقرارهم الوظيفي وخططهم المستقبلية.

حقيقة رفع سن التقاعد بالعراق

نفت الحكومة العراقية الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة عن رفع سن التقاعد ليكون 63 عام، وأكدت على أن القرار ما زال قيد المناقشة ولن يتم البت فيه حتي الآن وما هو متداول مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، كما نفت وزارة المالية ما هو متداول عن زيادة الرواتب 20% بداية من يناير، وأكدت على عدم صدور قرارات رسمية بالزيادة وكل ما هو متداول غير رسمي المصدر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وسوف يتم صرف راتب يناير يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.