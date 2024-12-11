اكتشفوا كل جديد حول الأمانة العامة توضح ..هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024؟ وجدول العطلات الرسمية للموظفين والطلاب - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:14 مساءً - انتشر خبر وجود عطلة رسمية غداً في محافظات العراق عبر محركات البحث ،ويرغب الجميع من المواطنين العراقيون بمعرفة حقيقة الأم وهل هناك عطلة أم لا ،كما يأمل العديد من الموظفين وطلاب المدارس أن يتم تطبيق عطلة رسمية غداً علي محافظات العراق ،حيث تعتبر العطلات هي فترات الراحة الفاصلة بين فترات الدراسة والعمل المتواصلة ،وتساعد هذه العطلات علي تجديد نشاط الجميع والعودة بطاقة الجديدة لاستمرار أيام الدوام ،وسوف نعر ضاليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز هل غدا عطلة رسمية في العراق؟.

هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024؟

أثار خبر وجود عطلة غداً في العراق جدل الكثير من العراقيين ،ويبحث الجميع عن حقيقة الأمر ولاكن أعلنت الأمانة العامة ؟أن غداً الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 يكون يوم دوام طبيعي وليس هناك أي عطلات رسمية ،وكان العطلة يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر بمناسبة ذكري يوم النصر بالعراق ، وفي حالية وجود عطلات رسمية يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة.

جدول العطلات الرسمية في العراق 2025