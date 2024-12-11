اكتشفوا كل جديد حول “ازاي تشغلها” طريقة تفعيل خدمة Apple Pay على التطبيق 2024 في مصر سحب والائتمان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:14 مساءً - يبحث الكثير من المتابعين عن طريقة تفعيل خدمة Apple Pay على التطبيق، والجدير بالذكر ان هذه الخدمة تم اطلاقها في مصر مؤخرا، فهي تعتبر خدمة امنة تعمل بمثابة البنوك، ولكن هي بطريقة الكترونيا، تقوم بتحويل الأموال من شخص لأخر بدون الحاجة الي حمل النقود، وفي حقيقة الامر انها لها الكثير من المزايا التي لا تعد ولا تحصي، وطريقة تفعيلها لا تحتاج الكثير من الوقت ولا الجهد، وهذا ما نوضحه لكم خلال السطور القادمة، فقط عليك بمتابعه الاتي.

طريقة تفعيل خدمة Apple Pay على التطبيق

الخطوة الاولي: عليك بفتح التطبيق الخاص بالمحفظة او Wallet المتواجدة علي ايفون.

الخطوة الثانية: من خلال القائمة الرئيسية قم بتحديد علامة “+” التي تظهر في الأعلى حتي يتم إضافة حساب جديد.

الخطوة الثالثة: قم بتسجيل عملية الدخول الي ابل.

الخطوة الرابعة: عليك باختيار البطاقة التي ترغب فيها والتي تكون “الخصم او الائتمان” ثم انقر علي خانة المتابعة.

الخطوة الخامسة: عليك بادخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.

الخطوة السادسة: قم بقراءة الاحكام والشروط ثم قم بالموافقة عليها.

الخطوة السابعة: خلال ثواني يتم ارسال كود سري علي البريد الالكتروني او الرسائل النصية.

الخطوة الثمانية: قم بادخال الكود المطلوب ومن بدها يتم تفعيل الحساب الخاص بك.

مميزات خدمة Apple Pay