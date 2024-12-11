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تحديث تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2025 على جميع الأقمار الصناعية - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:04 مساءً - قناة أون تايم سبورتس هي واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي بشكل عام، حيث تقدم تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية المحلية والدولية، حيث تمثل القناة الخيار الأول لعشاق الرياضة لما تقدمه من برامج تحليلية مميزة وبث مباشر لأهم البطولات، بالإضافة إلى استوديوهات تحليلية تضم نخبة من ألمع المحللين والخبراء في مجال الرياضة، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة أون تايم سوبرتس الجديد.

تردد قناة أون تايم سبورتس على النايل سات 2025

للاستمتاع بمشاهدة قناة أون تايم سبورتس بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11861
  • الاستقطاب: رأسي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أهم البطولات التي تنقلها قناة أون تايم سبورتس

قناة أون تايم سبورتس تعد المنصة الرئيسية لنقل العديد من البطولات المحلية والدولية، وأبرز هذه البطولات:

  • القناة تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات الدوري المصري، مع استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباريات.
  • متابعة مباشرة لجميع مراحل البطولة، من الدور التمهيدي حتى النهائي.
  • بث مباشر لهذا الحدث السنوي المميز الذي يجمع بين بطلي الدوري والكأس.
  • تغطية حصرية لجميع مباريات المنتخب في التصفيات والبطولات الدولية.
  • بجانب كرة القدم القناة تنقل بطولات كرة اليد، كرة السلة، وغيرها من الرياضات.
  • تتميز قناة أون تايم سبورتس بمجموعة متنوعة من البرامج الرياضية التي تضع المشاهد في قلب الحدث مثل ستاد مصر وهو برنامج تحليلي يقدم تغطية شاملة لمباريات الدوري المصري.

مميزات قناة أون تايم سبورتس

قناة اون تايم سبورتس تملك حقوق بث العديد من البطولات المحلية والدولية، كما تقدم جودة عالية تصل إلى HD، حيث تضم نخبة من أفضل المحللين الرياضيين في مصر، كما تقدم القناة محتوى رياضي متنوع يشمل كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، وغيرها.

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