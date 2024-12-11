اكتشفوا كل جديد حول “تحذيرات شديدة من الأرصاد الجوية”.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس 12-12-2024 التفاصيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:14 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة الشبورة المائية الكثيفة، التي قد تصل إلى حد الضباب، في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وقالت الأرصاد في بيانها إنه من المتوقع أن تؤثر هذه الشبورة على الرؤية الأفقية، مما يشكل خطرا على حركة المرور على الطرق السريعة والزراعية، وطالبت الأرصاد سائقي المركبات بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

تفاصيل الطقس اليوم والأيام المقبلة

شهدت البلاد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، انتشارا كثيفا للشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة، ما أدى إلى تدهور الرؤية في بعض المناطق، الأرصاد أكدت أن الشبورة ستستمر حتى الساعة 8 صباحا، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، مما يفاقم من صعوبة القيادة في هذه الأوقات، كما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا مع حلول الليل، في ظل نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بالبرودة.

نصائح للأمان أثناء الطقس الضبابي

نصحت الأرصاد بضرورة متابعة الطقس باستمرار، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، وأكدت أن الشبورة ستكون أكثر كثافة بين الساعة 3 صباحا و8 صباحا، ما يتطلب من السائقين توخي الحذر الشديد عند القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد ضبابا، كما أشارت الأرصاد إلى أن طقس الأيام المقبلة قد يشهد مزيدا من نشاط الرياح، ما يتطلب مزيدا من الحرص على الطرق.