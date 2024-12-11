اكتشفوا كل جديد حول وفر وقتك وجهدك.. 5 خطوات سريعة وسهلة لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين في 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:04 مساءً - يتم البحث بشكل كبير عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم في السودان. يأتي ذلك بعد أن قام البنك بتقديم العديد من الخدمات، ومن بينها خدمة فتح الحسابات من خلال الإنترنت. وقد سهل ذلك على المغتربين إنشاء حسابات جديدة داخل وخارج البلاد. ويُعد بنك الخرطوم أحد أهم البنوك المصرفية التي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات المتكررة لتسهيل العمليات المالية على العملاء.

فتح حساب بنك الخرطوم

قامت التكنولوجيا الحديثة بإحداث تغييرات كثيرة في التعامل مع المؤسسات المالية، ومن أبرز هذه التغييرات إمكانية فتح حساب بصورة إلكترونية. وقد تم إتاحة ذلك للعملاء عن طريق استخدام الهواتف الذكية أو الكمبيوتر، مما يعمل على تسهيل الوصول للخدمات المصرفية. هناك عدة شروط لفتح الحساب في بنك الخرطوم، وأشهرها ما يلي:

أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا

وجود بريد إلكتروني صالح ومفعّل.

عدم وجود أي حساب قديم للمتقدم في البنك.

توفر هوية وطنية صالحة الاستخدام.

إيداع حد أدنى بقيمة 10,000 جنيه سوداني.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم

بعد معرفة جميع الشروط، يمكن فتح الحساب بطريقة سهلة من خلال تطبيق بنكك عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة كما يلي:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

2. تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي.

3. ملء الاستمارة الإلكترونية وكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

4. اختيار زر “فتح حساب جديد” ثم إكمال جميع المعلومات اللازمة.

5. رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة، ومنها الهوية الوطنية.

6. الموافقة على جميع الشروط والأحكام المطلوبة.

7. الضغط على خانة “إرسال الطلب”.

الأوراق اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم

هناك عدد من المستندات والأوراق الضرورية لفتح حساب في بنك الخرطوم. إليكم قائمة بأهم المستندات المطلوبة: