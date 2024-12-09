الشباب والرياضة: الانتهاء من التسليم والتسلم لـ 14 اتحادا رياضيا بعد الانتخابات - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة: الانتهاء من التسليم والتسلم لـ 14 اتحادا رياضيا بعد الانتخابات - أخبار كلمتك

عنده ضغوط وعمره 19 عاما، شقيق لاعب المنصورة يعتذر عن واقعة اعتداء شقيقه على مدربه - أخبار كلمتك

عنده ضغوط وعمره 19 عاما، شقيق لاعب المنصورة يعتذر عن واقعة اعتداء شقيقه على مدربه - أخبار كلمتك

وزير المالية السوري: نعمل على إعادة ترتيب الأمور وعودة المصارف للعمل - أخبار كلمتك

وزير المالية السوري: نعمل على إعادة ترتيب الأمور وعودة المصارف للعمل - أخبار كلمتك

أبو الغيط يؤكد لـ البرهان حرص الجامعة العربية على السلام بالسودان - أخبار كلمتك

أبو الغيط يؤكد لـ البرهان حرص الجامعة العربية على السلام بالسودان - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تكشف مصير المجندين بالجيش بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تكشف مصير المجندين بالجيش بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

تعرف على نص القرار الدولي الذي اتخذ ضد مليشيا الحوثي اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على نص القرار الدولي الذي اتخذ ضد مليشيا الحوثي اليوم - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

“مفاجأة كبيرة “.. استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم “تفاصيل” - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول “مفاجأة كبيرة “.. استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم “تفاصيل” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قيمة الإيجار الثابتة تساؤلات عديدة بشأن قانون الإيجار القديم، مما دفع الجهات المعنية والمشرعين إلى النظر في إجراء تغييرات جذرية على القانون، وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة العوار الدستوري وتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

أبرز مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم

تتضمن التعديلات مجموعة من النقاط الجوهرية لإصلاح القانون، من أهمها:

  1. استبعاد الفئات غير المستحقة: تشمل أصحاب الوظائف العليا، من يدفعون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه، ومن يمتلكون وحدات سكنية مغلقة أو غير مستغلة، لضمان توجيه الدعم إلى الشرائح المستحقة فقط.
  2. إعادة استغلال الشقق المغلقة: تقترح التعديلات تسليم الوحدات السكنية المغلقة وغير المستخدمة لتوظيفها بشكل أفضل في ظل أزمة السكن.
  3. فترة انتقالية للتحرير التدريجي: تشمل تحديد فترة زمنية تمنح الملاك والمستأجرين الوقت للتكيف مع النظام الجديد، مع مراعاة الفئات محدودة الدخل لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية.

أهداف التعديلات المقترحة

تسعى التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية:

  • إصلاح العلاقات الإيجارية: معالجة الآثار السلبية الناتجة عن قانون الإيجارات القديم.
  • تحقيق العدالة الاجتماعية: ضمان حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.
  • تحسين استغلال الموارد السكنية: تقليل الوحدات غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
  • تعزيز العدالة الاقتصادية: استهداف الفئات الأكثر حاجة، مما يسهم في تحسين توزيع الموارد.

مشاركة المجتمع في التعديلات

فتح مجلس النواب باب المشاركة أمام المواطنين والمهتمين لإبداء آرائهم حول التعديلات المقترحة، يمكن إرسال المقترحات عبر البريد الإلكتروني المخصص للجنة الإسكان في المجلس، مما يعزز الشفافية ويتيح الفرصة لتبني حلول تعكس احتياجات المجتمع.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

رابط شغال موقع code Garena .. كل أكواد فري فاير 2024 Free Fire وخطوات استبدال الأكواد بسهولة - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق