اكتشفوا كل جديد حول حقيقة إلغاء حساب المواطن في عام 2025 وموعد إيداع دفعة ديسمبر 85 في الحسابات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:44 مساءً - إن برنامج حساب المواطن يندرج ضمن أهم برامج الدعم التي تم طرحها في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يهدف الفئة التي تستحق له وبناءً على ذلك يتم تحديد قيمة الدعم المالي، ولكن في الفترة الأخيرة ظهر الكثير من الكلام حول إلغاء دعم حساب المواطن بداية من شهر يناير، مما جعل تساؤلات المواطنين تزداد حول حقيقة إلغاء حساب المواطن 2025، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة الحقيقة بالتفصيل.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

حتى يمكنك الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، عليك اتباع هذه الخطوات:

أدخل على الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. أدخل رقم الهوية لتسجيل الدخول، أو من خلال بوابة “نفاذ الوطني الموحد”. قم بالبحث على خانة “دراسة الأهلية”. انقر فوق عرض نتائج أهلية الدفعة المطلوب الاستعلام عنها.

حقيقة إلغاء حساب المواطن 2025

يعتبر برنامج حساب المواطن الخاص بدعم الفئات والأسر محدودة الدخل، من أهم البرامج الدارجة في المملكة العربية السعودية، وبعد إعلان الأخبار حول إلغاء حساب المواطن زاد فضول الكثير حول حقيقة هذا الأمر، ولذلك قام العاملين على برنامج حساب المواطن بإلغاء هذه الشائعات، وأنه كلام ليس له أساس من الصحة كما أن حساب المواطن سيكون مستمر ولا توجد نية لإلغائه، وعند حدوث أي مستجدات حول البرنامج سيتم توضيحها عبر منصة (تويتر) التابعة لبرنامج دعم حساب المواطن.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين دفعة 85 في الموعد المحدد، على أن يكون صرف دعم حساب المواطن يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وستكون قيمة الدعم 720 ريال سعودي لعائل الأسرة، و 360 ريال سعودي للتابع، أما من هم تحت سن ثمانية عشر عام سيكون قيمة الدعم 215 ريال سعودي.