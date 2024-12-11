اكتشفوا كل جديد حول اعلان هام للمترشحين .. رابط نتائج مسابقة سوناطراك 2024 عبر سيت “nationalrecruit sonatrach dz” الوكالة الوطنية للتشغيل قريباً - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - بعد غلق التسجيل ننشر رابط نتائج مسابقة سوناطراك 2024 وهو ما يتم البحث عنه بشكل كبير خلال الفترة الحالية بعد ان تم الإعلان مؤخرا عن انطلاق رابط التسجيل في مسابقة سوناطراك 2024-2025 من خلال المدير التنفيذي لشركة سوناطراك، والذي أعلن عن بدء استقبال طلبات التوظيف في عدد من المجالات من قبل الراغبين في العمل داخل الشركة، وقد تقدم الكثير من المواطنين بالتسجيل في أكثر من 19 تخصص من 58 ولاية جزائرية مختلفة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر، ومع ازدياد البحث عن تفاصيل رابط نتائج مسابقة سوناطراك 2024، ننقل لكم كافة التفاصيل.

نتائج مسابقة سوناطراك 2024

تقوم الجهات المختصة في شركة سوناطراك في الوقت الحالي بفرز ومعالجة كافة الملفات المتقدمة عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل بعد الإعلان رسميا عن انتهاء فترة التسجيل بالأمس الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024، في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت الجزائر بعد استمرار التسجيل لمدة أسبوعين متتاليين، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة في مسابقة توظيف سوناطراك والتفاصيل الخاصة باختبارات المرشحين للمقابلة الشخصية خلال الفترة المقبلة.

اعلان هام للمترشحين المسجلين في مسابقة التوظيف سوناطراك

اطلقت شركة سوناطراك بيانا رسميا خلال الساعات الأخيرة أوضحت من خلاله إمكانية قيام المسجلين المترشحين في المسابقة الوطنية للتوظيف، والتي تم إطلاقها يوم 28 نوفمبر 2024 القيام بتصحيح وتحيين المعلومات الخاصة بهم والموجودة في الملفات المرفقة PDF والتي تم تحميلها بشكل غير كامل خلال عملية التسجيل، وذلك من خلال استخدام الموقع الرسمي https://nationalrecruit.sonatrach.dz/correct.، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر في تمام الساعة 2:00 زوالا، وحتى يوم السبت الموافق 14 من ديسمبر 2024، في تمام الساعة 8:00 مساءا.

رابط استعلام نتائج مسابقة سوناطراك 2024

يمكنك استخدام رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل لأنهاء إجراءات الاستعلام عن نتائج مسابقة سوناطراك 2024 إلكترونيا على نحو الخطوات التالية: