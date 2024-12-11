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قيامة عثمان حلقة 174 .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 kuruluş osman الأن علي قناة الفجر الجزائرية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول قيامة عثمان حلقة 174 .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 kuruluş osman الأن علي قناة الفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 هو أكثر العناوين التي تتصدر محركات البحث خلال الساعات القلية الجارية حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان هو أحد أهم وأشهر المسلسلات التركية التي لاقت استحسان كبير جدا بين الجماهير العربية في مختلف أنحاء العالم، وذلك نظرا لأحداثه المشوقة والمثيرة التي تجذب المشاهدين، وفي هذا التقرير سنوضح كافة التفاصيل، تابعونا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174

الكثيرون يبحثون عن تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174، وذكرنا من قبل أنه قد احتل المسلسل صدارة عمليات البحث على مختلف المواقع و المنصات، حيث يعتبر واحداً من أبرز وأهم الأعمال التاريخية التي أحدثت صدى كبير جدا في الدراما التركية، حيث يتناول المسلسل تفاصيل تأسيس عثمان للدولة العثمانية مسلطًا الضوء على نشاطه وجهوده في توحيد القبائل وتجسيد للمعارك المثيرة التي يخوضها ضد التتار والمغول..

قيامة عثمان حلقة 174

أما عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 الذي يتطلع إليه الكثير بشوق، فمن المقرر أن تبث الحلقة 174 اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة ATV التركية، كما سيتم عرضها مجددًا غدا الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكنكم متابعة الحلقات الحديدة من مسلسل عثمان على أكثر من قناة، كل ما وعليكم هو تنزيل القناة من خلال الترددات التالية:

  • من خلال تردد قناة ATV التركية 2025 على القمر الصناعي النايل سات
  • التردد: 10796.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

كما يمكنكم استقبال تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي العرب سات من خلال ما يلي

  • التردد: 12692.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

اما عن تردد قناة الفجر الجزائرية فهو كالتالي:

  • التردد: 12645.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500

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