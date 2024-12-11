اكتشفوا كل جديد حول ما هو موعد انتخابات مجلس النواب 2025 وابرز الشروط المطلوبة للترشيح - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - يعد موعد انتخابات مجلس النواب 2025 من اكثر الأمور بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعية، وفي حقيقة الامر ان هذه الانتخابات تعد من ضمن الأمور الهامة في البلاد، ويكون الموعد المحدد صادر من حكومة البلاد، ولقد تم اجراء عدة اجتماعات ومجالس بين الأعضاء الحاليين وتم المناقشة علي الموعد، ولكن حسب الدستور المصري يجب علي المترشح تطابق بعض الشروط، وهذا ما نوضحه لكم غفي السطور القادمة بالإضافة الي الموعد المعلن، فقط تابع الاتي.
موعد انتخابات مجلس النواب 2025
ما زالت عملية البحث مستمرة حول موعد انتخابات مجلس النواب للعام الجديد، ولقد سبق قول رئيس الأمانة الفنية السيد المستشار محمود فوزي انه تم عمل خطط واعمل تساعد علي تطوير القوانين، ويكون من ابرزهم تعديل قوانين الانتخابات التي يتم اعتمادها حاليا، وبالنسبة لموعد انطلاق الانتخابات تكون في يوم 12 نوفمبر 2025، وحسب ما اصدر من المادة رقم 106 من الدستور انه من المقرر ان تستمر عضوية مجلس النواب حتي خمس سنوات، ويسجل ذلك من اول اجتماع رسمي له.
شروط انتخابات مجلس النواب 2025
- أولا يجب ان يكون المترشح مصري وحامل الجنسية المصرية.
- ثانيا يجب الا يقل عمره عن 25 عاما.
- ثالثا يجب ان يكون المترشح اليه له اي حكم جنائي.
- رابعا يجب ان يكون المترشح علي حسن السلوك والسمعة.
- خامسا يجب ان يكون المترشح حاصل علي الشهادة العالي، بحد ادني تعليم أساسي.
- يجب ان يكون المتقدم قد اتم الخدمة العسكرية.
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