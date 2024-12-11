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استقبل تردد قناة atv التركية على نايل سات وتابع أحداث الحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان اليوم - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول استقبل تردد قناة atv التركية على نايل سات وتابع أحداث الحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان اليوم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - تعد قناة ATV التركية واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في تركيا، حيث تمتاز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي وتركيا، وتأسست القناة عام 1993، وهي معروفة بجودة محتواها وتنوعه، بما في ذلك المسلسلات الدرامية، والبرامج الترفيهية، ونشرات الأخبار، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على كيفية ضبط القناة وترددها.

مميزات قناة ATV

تتميز القناة بعرض المسلسلات التركية الشهيرة حيث تعرض القناة أشهر المسلسلات التركية التي تحقق نسب مشاهدة عالية، مثل قيامة عثمان، مما يجعلها محطة رئيسية لعشاق الدراما التاريخية، كما تقدم القناة محتوى بتقنية HD، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين، بالإضافة إلى المسلسلات، تقدم القناة برامج ترفيهية، وثائقية، وأخبار، و يمكن استقبال القناة في مناطق واسعة حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ATV التركية على الأقمار الصناعية

يمكنك متابعة قناة ATV التركية عبر الترددات التالية لضمان تجربة مشاهدة ممتعة:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 10796
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يمكن متابعتها علي القمر الصناعي  ترك سات باستخدام الترددات التالية:

  • التردد: 12053
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد القناة

يمكن ضبط تردد قناة atv باتباع مجموعة من الخطوات وهي كما يلي:

  • الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال.
  • ثم اختيار القمر الصناعي المناسب.
  • بعد ذلك يلزم إدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب.
  • يليها الضغط على زر “بحث” لتثبيت القناة.
  • ثم حفظ التعديلات.
  • سوف يتم تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة أفضل البرامج والمسلسلات.

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