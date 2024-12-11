اكتشفوا كل جديد حول أهلا رمضان … تاريخ رمضان 2025 بالهجري والميلادي 1446 وأفضل الدعوات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - اصبح جميع المواطنين المسلمون في جميع أنحاء العالم يبحثون بشكل متكرر عن تاريخ رمضان 2025 بالهجري والميلادي، من أجل الاستعداد للشهر الكريم التي يعتبر من أهم شهور السنه من أجل التقرب إلي الله وتجهيز الدعوات والإكثار من الصدقات وصلاه القيام في جماعه، كما يقوم الكثير من أصحاب الجمعيات الخيرية والأشخاص بتجهيز شنط رمضان للفقراء والمحتاجين، وفقًا للحسابات الفلكية متبقي حوالي 70 يومًا على غرة شهر رمضان، من خلال مقالنا التالي نوضح لكم تاريخ رمضان 2025 بالهجري والميلادي.

تاريخ رمضان 2025 بالهجري والميلادي

قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان أن من المقرر أن يأتي شهر مضان في يوم 1 مارس 2024 بعد أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان في يوم 29 شعبان 1446.

أفضل دعوات شهر رمضان 2025 – 1446

اللهم بلغنا رمضان.

اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ.

اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي.

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَة الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.

اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اجازات شهر رمضان 2025-1446

يتساءل الجميع هن اجازات شهر رمضان 2025 وفي هذا الشهر الكريم هناك 9 أيام اجازة وهم كالتالي:-