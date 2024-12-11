اكتشفوا كل جديد حول تابع أحداث جديدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman على قناة الفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - يترقب عشاق الدراما التركية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman، الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الأخيرة، ليتصدر قوائم محركات البحث بسبب أحداثه المثيرة المشوقة التي جعلت الجميع حريص على متابعة الحلقات الجديد أولاً بأول، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض الحلقة الجديدة على قناة الفجر الجزائرية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

بعد عرض البرومو التشويقي لمسلسل قيامة عثمان الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة تخطت الملايين خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب الأداء المتميز الذي يتألق فيه بوراك أوزجيفيت الذي يظهر في دور عثمان البطل الذي تولى حكم الدولة العثمانية من بعد وفاة والده ارطغرل، ويواجه عثمان الكثير من الصعوبات والحروب أمام أعداءه من المغول والتتار، يسعى عثمان أن يحافظ على دولته بعد وصية والده ويتعرض للكثير من المكائد التي كانت سوف تودي بحياته إلا أنه استطاع أن يقضي عليهم بفضل ذكائه وحكمته.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يُعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة atv في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، وتعاد الحلقة على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

ويمكنكم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه القناة من مسلسلات وبرامج على مدار اليوم من خلال التردد الآتي:

التردد: 12645.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية 2024

كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية من خلال التردد الآتي: