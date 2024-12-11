اكتشفوا كل جديد حول “عملة المملكة بعد الزيادة الأخيرة”.. سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:33 صباحاً - يشهد سعر الريال السعودي استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حيث استقر في البنوك المصرية الكبرى، وذلك بعد عدة تغيرات شهدتها أسعار العملات في الأيام الأخيرة، ويعد الريال السعودي من أكثر العملات تداولا في مصر نظرا للارتباط القوي بين البلدين، سواء في مجال التجارة أو في حركة السفر والعمرة، ويحرص العديد من المواطنين على متابعة أسعار الريال السعودي بشكل مستمر نظرا لتأثيره المباشر على التكاليف اليومية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

سجلت أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية استقرارا واضحا، حيث أظهر البنك الأهلي المصري سعر 13.38 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال في بنك مصر نفس السعر، أي 13.38 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارا في هذه البنوك، ويعتبر البنك المركزي المصري أيضا من الجهات الأساسية التي تحدد سعر الصرف الرسمي، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.

تفاوت الأسعار بين البنوك

بالرغم من استقرار أسعار الريال في معظم البنوك، إلا أن بعض البنوك الصغيرة شهدت فروقات طفيفة في السعر، فعلى سبيل المثال، سجل مصرف أبوظبي التجاري سعرا منخفضا قليلا للشراء عند 13.05 جنيه، بينما ارتفع السعر في بنك الإسكندرية ليصل إلى 13.42 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع، كما لوحظ تفاوت بسيط في سعر الريال في بنك البركة وبنك قناة السويس.