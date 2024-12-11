اكتشفوا كل جديد حول سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في الأسواق المحلية بعد الارتفاع - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:09 صباحاً - شهدت أسعار الأرز في مصر اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، ارتفاعا ملحوظا، حيث تحقق أسعار الأرز مستويات قياسية في السوق المحلي، وذلك نتيجة لوفرة المحصول وزيادة الإنتاج خلال موسم الحصاد لعام 2024، يعكس هذا التحسن الكبير في إنتاج الأرز تحسنا في العرض المحلي، مما أثر بشكل إيجابي على الأسعار التي سجلت استقرارا نسبيا في الأسواق المحلية.

أسعار الأرز الشعير اليوم

أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن أسعار الأرز الشعير اليوم تشهد استقرارا في مختلف الأصناف، حيث يتراوح سعر طن الأرز رفيع الحبة بين 14 و14.5 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر طن الأرز عريض الحبة بين 15 و15.8 ألف جنيه، ويعتمد سعر الأرز الشعير على جودة النوع والصنف، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين الأصناف المختلفة، وتعتبر هذه الأسعار مناسبة بالنسبة للعرض والطلب في السوق المحلي، حيث تشهد مصر هذا العام تحسنا في إنتاج الأرز.

أسعار الأرز الأبيض في الأسواق

على جانب آخر، سجل سعر الأرز الأبيض اليوم مستويات مستقرة في الأسواق المحلية، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو في متاجر التجزئة 30 جنيها، ويتفاوت السعر حسب نوع الحبة، فالأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح سعره بين 23 و25 جنيها، في حين يتراوح سعر الأرز عريض الحبة بين 26 و28 جنيها، أما بالنسبة لسعر طن الأرز الأبيض، فقد تراوح بين 21 و23 ألف جنيه للأرز رفيع الحبة، في حين سجل طن الأرز عريض الحبة بين 23 و24 ألف جنيه، ويبدو أن استقرار أسعار الأرز في السوق المحلي يعكس تحسن الإنتاجية، مما قد يساهم في استقرار الأسعار على المدى القريب.