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عاااجل… التعليم تعلُن رسمياً موعد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس والجامعات - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:13 صباحاً -  موعد امتحانات الترم الاول 2024 من أهم الأمور التى يهتم بها حالياً الطلاب فى مصر الملتحقين بكل المراحل التعليمية بالتزامن مع اقتراب نهاية الترم الأولي، فبعد أيام قليلة من المرتقب أن تكون أخر أيام الترم الأول لتبدأ بعدها مباشرةً أولى اختبارات نصف العام على مدار أيام معددة على أن تأتي عطلة نصف العام فى الأسبوع الأخير من يناير القادم.

 موعد امتحانات الترم الاول 2024

أيام قليلة وينتهي الترم الأول فى المدارس والجامعات المصرية بعد شهور من بدايته فقد بدأ الطلاب عامهم الدراسي الجديد بقدوم سبتمبر الماضي، وخاض الطلاب الترم الأول من عامهم الدراسي الحالي وسط أجواء مستقرة إلى حد كبير فلم يشهد الطلاب أى مشكلات أثناء سريان العملية التعليمية، لذا من المنتظر أن تبدء اختبارات الترم الأول فى المدارس فى الموعد المقرر لها وفقاً للجدول الذي وضعته وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد، فمن المتعارف عليه أن وزارة التعليم تضع مع بداية كل عام دراسي جدول زمني يوضح للطلاب المواعيد الهامة التى يلزم على الطلاب معرفتها قبل بداية العام الدراسي مثل موعد انتهاء الترمين ومواعيد انطلاق  اختبارات الترمين أيضاً وغيرها من التواريخ الهامة، وقد وضعت التعليم موعد امتحانات الترم الأول بالنسبة للمدارس وفقاً لما يلي:-

  • اختبارات الابتدائية بمراحلها: من 1 يناير حتى 16 يناير 2025.
  • اختبارات الأول والثاني الاعدادي تبدأ فى: 11 يناير وتٌختتم فى 16 يناير.
  • اختبارات الأول والثاني الثانوي: تبدأ فى 11 يناير 2025 حتى 16 يناير.
  • امتحانات الاعدادية: من 18 يناير لـ 23 من نفس الشهر.
  • اجازة نصف السنة: من 25 يناير 2025 لـ 6 فبراير.

موعد امتحانات الترم الأول فى الجامعات 2025

كذلك ووضع موعد امتحانات اختبارات الأول أيضاً بالنسبة للجامعات لكن يتغير موعد الامتحانات من كلية إلى أخري وفقاً لجدول كل جامعة، وفيما يلي موعد امتحانات الترم الأول بالجامعات:-

  • تبدأ امتحانات الجامعات فى الـ 4 من يناير 2025.
  • تنتهي اختبارات الجامعات مع نهايات يناير.
  • اجازة نصف العام: من 25 يناير لـ 6 فبراير 2025.

هذا وقد اكدت وزارة التربية والتعليم على ان الوزارة ستلتزم بتلك الخطة على عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول بالنسبة لطلا بجميع المدارس، حيث نوهت الوزارة على ان جميع الادارات التعليمية ستباشر فى تحديد جداول عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول تماشياً مع تلك الخطة.

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