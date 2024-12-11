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الساسو بـ86 جنيه للكيلو؟.. سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأحمر والأبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول الساسو بـ86 جنيه للكيلو؟.. سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأحمر والأبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:13 صباحاً - تشهد أسعار الفراخ البيضاء والحمراء استقرارا نسبيا اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وفقا لتقارير بورصة الدواجن، ويأتي ذلك بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار، مما يعكس استقرارا نسبيا في سوق الدواجن والبيض، ويسعى العديد من المستهلكين والمتابعين للقطاع لمعرفة الأسعار اليومية لضمان الحصول على أفضل العروض، في هذا المقال، نعرض أسعار الفراخ والبيض في الأسواق المصرية اليوم.

أسعار الفراخ والبيض في الأسواق

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم ليسجل 76 و75 جنيها في بورصة الدواجن، بينما تباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 85 و86 جنيها للكيلو، أما أسعار الدواجن الحمراء من نوع الساسو فقد تراوحت بين 85 و86 جنيها في البورصة، بينما تباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 95 و96 جنيها للكيلو، فيما يتعلق بالفراخ البلدي، سجل كيلو الفراخ 120 جنيها في البورصة ليصل إلى 130 جنيها في الأسواق، أما سعر كيلو البانيه فقد تراوح بين 190 و195 جنيها حسب السوق.

الساسو بـ86 جنيه الكيلو؟.. سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأحمر والأبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أسعار البيض اليوم 11 ديسمبر 2024

بالنسبة للبيض، سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 148 جنيها، لتباع للمستهلك بسعر 158 جنيها، كما سجلت كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها، ليصل سعر بيعها للمستهلك إلى 157 جنيها، أما البيض البلدي، فقد وصل سعر الكرتونة إلى 150 جنيها، لتباع بسعر 160 جنيها للمستهلك.

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