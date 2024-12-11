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أسعار تذاكر مترو الرياض 1446.. كيف تحجز وتعرف مواعيد التشغيل اليومية؟ - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول أسعار تذاكر مترو الرياض 1446.. كيف تحجز وتعرف مواعيد التشغيل اليومية؟ - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:33 صباحاً - شهدت العاصمة الرياض تطورا كبيرا في بنية النقل العام مع تدشين أولى مراحل مشروع مترو الرياض يوم الأحد، في خطوة هامة لتحسين وسائل التنقل في المدينة، ويعد هذا المشروع جزءا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتطوير النقل بين المدن الكبرى بالمملكة، ويتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن كيفية حجز تذاكر مترو الرياض الجديد، وفيما يلي خطوات الحجز عبر تطبيق “درب”.

خطوات حجز تذاكر مترو الرياض

يمكن للمواطنين حجز تذاكر مترو الرياض الجديد من خلال تطبيق “درب” عبر اتباع الخطوات التالية:

  1. تحميل تطبيق “درب” من متجر جوجل بلاي أو آبل ستور.
  2. إنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
  3. تحديد المسار والوجهة عبر خريطة المترو.
  4. اختيار نوع التذكرة وفئتها.
  5. تحديد طريقة الدفع المناسبة.
  6. الانتظار لحظات حتى تظهر التذكرة الإلكترونية.
  7. مسح التذكرة عند بوابة المترو عند الوصول.
أسعار تذاكر مترو الرياض 1446.. كيف تحجز وتعرف مواعيد التشغيل اليومية؟

أسعار تذاكر مترو الرياض

أعلنت هيئة النقل السعودية عن تحديث أسعار تذاكر مترو الرياض 1446، مع توفير تسهيلات للعديد من الفئات مثل صغار السن، وجاءت الأسعار كما يلي:

الدرجة الأولى:

  • 10 ريال سعودي لمدة ساعتين.
  • 50 ريال سعودي لمدة يوم.
  • 100 ريال سعودي لمدة 7 أيام.
  • 350 ريال سعودي لمدة شهر.

التذكرة العادية:

  • 4 ريال سعودي لمدة ساعتين.
  • 20 ريال سعودي لمدة 3 أيام.
  • 40 ريال سعودي لمدة أسبوع.
  • 140 ريال سعودي لمدة شهر.

مواعيد تشغيل مترو الرياض

تتضمن المرحلة الأولى من مشروع مترو الرياض ثلاثة مسارات رئيسية، مع خطط لتشغيل المسارات الأخرى قريبا:

  • المسار الثاني (الأحمر) على طريق الملك عبد الله.
  • المسار الخامس (الأخضر) عبر طريق الملك عبد العزيز.
  • المسار الثالث (البرتقالي) على طريق المدينة المنورة.

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