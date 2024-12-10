بمشاركة مبابي .. تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا في دوري ابطال أوروبا غيابات الملكي اليوم - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا في دوري ابطال اوروبا 2024/2025، يلتقي كلا من نادي ريال مدريد الاسباني ونادي اتلانتا الإيطالي في إطار مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للعام الحالي 2024/2025 مساء اليوم خلال مباراة مرتقبة على أرض الفريق الإيطالي الذي يدخل مباراة اليوم ضد فريق ريال مدريد بحماس، مستهدفا تحقيق انتصار جديد له خلال البطولة و الانتقال داخل المربع الذهبي مع الفرق المتصدرة، بينما يسعى فريق ريال مدريد الذي يقدم أداء متواضعا خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة، والخروج منها بالعلامة الكاملة لتحسين وضعه في ترتيب جدول الدوري، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم

أنهى فريق اتلانتا الإيطالي استعداداته الأخيرة لاستقبال نظيره الاسباني فريق ريال مدريد على ارض ملعب أتليتي أزوري إيطاليا لمواجهته في مباراة الجولة السادسة من بطولة دوري ابطال أوروبا 2024/2025 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024 وذلك في تمام الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم

اصبح الان من السهل متابعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية المشفرة، والتي تمتلك حقوق نقل جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأعلى جوده عرض، وقد خصصت قناة beIN Sports HD1 لنقل احداث مباراة اليوم بين ريال مدريد واتلانتا، على أن يتولى المعلق الرياضي المتألق عامر الخوذيري مهمة التعليق على أحداث هذه المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ضد الريال اليوم

القناة القمر الصناعي تردد معدل الترميز معامل التصحيح قناة beIN SPORTS 1 HD نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 أفقي 27500 2/3 قناة beIN SPORTS 1 EN سهيل سات 10850 عمودي 27500 2/3 قناة Digi Sport 1 HD Romania Thor 2/3 11823 أفقي 30000 3/4 12607 أفقي 27500 3/4

حكم مباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتكليف الحكم البولندي الشهير شيمون مارتشينياك بمهمة التحكيم على احداث مباراة ريال مدريد والاسباني و اتلانتا الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء خلال مواجهة الجولة السادسة من بطولة دوري ابطال أوروبا 2024/2025.

تشكيل فريق ريال مدريد امام اتلانتا اليوم

يخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم ضد فريق اتلانتا بتشكيل هجومي قوي لمحاولة تعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت به خلال مباريات الجولات الماضية، وتحقيق انتصار جديد على فريق اتلانتا الإيطالي في عقر داره وسوف يغيب عن صفوف الملكي كلاً من دافيد ألابا – ميليتاو – كارفاخال – كامافينجا – فيرلاند ميندي، من خلال استخدام التشكيل التالي: