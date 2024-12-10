اكتشفوا كل جديد حول “ماتش الملكي” جميع القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم في دوري ابطال أوروبا بتعليق عامر الخوذيري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا حيث تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة في كل مكان اليوم لمباراة ريال مدريد التي ستقام مساء اليوم ضد فريق اتلانتا الإيطالي، حيث يترقب الجميع احداث مباراة اليوم لمتابعة أداء الفريق الملكي طامحين في تحقيق الانتصار الذي يرد لهم الاعتبار، خاصة بعد الأداء الغير مرضي للملكي خلال الفترة الاخيرة، حيث يلتقي كلا من ريال مدريد الاسباني واتلانتا الإيطالي اليوم في إطار الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، و للتعرف على موعد المباراة، والقنوات الناقلة لها، يمكنكم متابعة التقرير التالي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم

يستقبل ملعب أتليتي أزوري إيطاليا اليوم واحدا من أقوى لقاءات بطولة دوري أبطال أوروبا استضاف الفريق الملكي ريال مدريد الذي يدخل المباراة اليوم بحماس ورغبة في تعويض الخسارة الماضية لمواجهة فريق أتلانتا الذي يعتمد في هذه المباراة على عامل الأرض والجمهور، إذ يلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024 في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم

لمتابعة جميع مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا 2024-2025، يمكنك الاعتماد على شبكة قنوات بين سبورت القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات البطولة، وقد خصصت قناة beIN Sports HD 1 لنقل احداث مباراة اليوم بين ريال مدريد واتلانتا في لقاء الجولة السادسة من البطولة بتعليق صوتي مع المتميز عامر الخوذيري.

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS 1 HD نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 أفقي 27500 2/3

ترتيب ريال مدريد واتلانتا في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد: يخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم في المركز 24 في الجدول برصيد 6 نقاط فقط من أصل 5 مباريات، حيث حقق الملكي انتصارين فقط مقابل ثلاث هزائم.

أتلانتا الإيطالي: اما عن فريق أتلانتا، فهو يحتل المركز المركز الخامس من ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، حققها من خلال خوض 5 مباريات فاز خلالهم في ثلاث مباريات، بينما تعادل في مباراتين.

ماهو تشكيل ريال مدريد أمام أتلانتا

من المتوقع أن يخوض نادل الملكي ريال مدريد المباراة اليوم أمام أتلانتا بالتشكيل التالي: