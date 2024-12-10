اكتشفوا كل جديد حول جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 المجموعة الأولى والقنوات الناقلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - ينتظر الآلاف من عشاق كرة القدم المستديرة معرفة جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025، خاصة محبي فريق ريال مدريد، إذ يحظى الفريق بمعجبين حول العالم، من المقرر أن تنطلق النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في صيف 2025، و تستضيف البطولة الولايات المتحدة الأمريكية، كما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإصدار بعض التغييرات حول نظام بطولة كأس العالم للأندية، لتحاكي مونديال المنتخبات، منها سيتم إقامتها كل أربع سنوات بداية من النسخة الجديدة 2025، ويشارك عدد 32 فريق في البطولة.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإجراء قرعة وقد أوقعت القرعة فريق ريال مدريد مع نظيره الهلال السعودي، وفريق باتشوكا المكسيكي، وكذلك ريد بول سالزبورج النمساوي في المجموعة الثامنة، كما تم تحديد جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 كما يلي:

يلتقي فريق ريال مدريد ضد نظيره الهلال يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب هارد روك.

يقابل العملاق الأوروبي ريال مدريد نظيره باتشوكا يوم الأحد الموافق 22 من يونيو 2025 في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة على ملعب بانك أوف أمريكا

وفي لقاء آخر يقابل نادي ريد بول سالزبورج نظيره ريال مدريد مساء يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025 في الخامسة بتوقيت المملكة على نادي لينكون فاينانشال فيلد.

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 – المجموعة الأولى

الأهلي × إنتر ميامي: الأحد 15 يونيو 2025، الساعة 04:00 (السعودية ومصر)، ملعب هارد روك.

بالميراس × بورتو: الإثنين 16 يونيو 2025، الساعة 02:00 (السعودية ومصر)، ملعب ميتلايف.

بالميراس × الأهلي: الخميس 19 يونيو 2025، الساعة 20:00 (السعودية ومصر)، ملعب ميتلايف.

إنتر ميامي × بورتو: الخميس 19 يونيو 2025، الساعة 23:00 (السعودية ومصر)، ملعب مرسيدس بنز.

إنتر ميامي × بالميراس: الجمعة 24 يونيو 2025، الساعة 05:00 (السعودية ومصر)، ملعب هارد روك.

بورتو × الأهلي: الجمعة 24 يونيو 2025، الساعة 05:00 (السعودية ومصر)، ملعب ميتلايف.

القنوات الناقلة لمباريات كاس العالم

القناة الناقلة شبكة DAZN

النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد نظام كأس العالم للأندية 2025 وهو يحاكي بشكل كبير بطولة كأس العالم قطر 2022، ومن أبرز ما جاء في البطولة: