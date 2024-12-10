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القنوات الناقلة لعبة العراق واليمن علي كافه الأقمار الصناعية “عرب سات ونايل سات” - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول القنوات الناقلة لعبة العراق واليمن علي كافه الأقمار الصناعية “عرب سات ونايل سات” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - يهتم الكثير من عشاق الكورة عن معرفة الموعد المحدد والقنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن تردد القنوات التي تعرض المباراة حيث يستعد كلا من الفريقين لمناسبة شرسة تستحق المشاهدة، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم أهم الاخبار.

القنوات الناقلة لعبة العراق واليمن

يتساءل الكثير عن تردد القنوات الناقلة للمباراة وتعتبر قناة بي أن سبورت القطرية هي القناة الناقلة لمباراة العراق واليمن علي كافة الأقمار الصناعية الاتية، ينتظر عشاق الكورة موعد عرض المباراة بفارغ الصبر ليكون في يوم 22 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت مصر، بينما 7:15 مساء بتوقيت السعودية، وهناك بعض القنوات تعرض المباراة مجانا علي شاشتها الخاصة.:

تردد قناة بي أن سبورت القطرية علي النايل سات:

  • يعتبر تردد القناة هو: 12245.
  • بينما معدل الترميز: 27500.
  • بينما معامل التصحيح يكون: 2/3.

تردد قناة بي أن سبورت القطرية علي عرب سات:

  • يعتبر تردد القناة هو: 11547.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • بينما معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 3/2.

كيفية ضبط القناة علي جهازك المنزلي؟

  1. الخطوة الاولي: الدخول علي الاعدادات الخاص بالخاص من جهاز التحكم “الريموت”
  2. الخطوة الثانية: ادخال الرقم السري الخاص بجهازك.
  3. الخطوة الثالثة: القيام بالبحث اليدوي عن القناة.
  4. الخطوة الرابعة: اختيار القمر الصناعي المناسب لك.
  5. الخطوة الخامسة: ادخال البيانات القناة الخاصة ” التردد ومعدل الترميز”
  6. الخطوة السادسة: اضغط علي زر التحميل وانتظر تثبيت القناة علي جهازك.

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