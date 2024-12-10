اكتشفوا كل جديد حول Liverpool vs Girona .. جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و جيرونا في دوري ابطال أوروبا “الجولة 6” تعليق خليل البلوشي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و جيرونا في دوري ابطال أوروبا 2024/2025، يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية والإسبانية اليوم لمتابعة واحدة من اقوى المباريات التي تشهدها بطولة دوري ابطال أوروبا 2024-2025 ما بين متصدر جدول الدوري فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، ضد فريق جيرونا الاسباني، حيث يلتقي الفريقان في إطار الجولة السادسة من البطولة، ويدخل فريق ليفربول هذه المباراة بروح معنوية عالية مستهدفا تحقيق الانتصار السادس له في البطولة على التوالي، حيث يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 15 نقطة حقوقهم من خلال سلسلة انتصارات متتالية بدون أي هزيمة، للتعرف على تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم، يمكنكم متابعة التقرير التالي.

موعد مباراة ليفربول وجيرونا اليوم

يحل فريق ليفربول الإنجليزي اليوم ضيفا ثقيلا على نظيره الاسباني فريق جيرونا، الذي يأتي في المركز 30 من ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط فقط، حيث يطمح فريق جيرونا في إسعاد جماهيره من جديد وتحقيق انتصار كبير على نظيره، خاصة وأن اللقاء سيقام على أرضه بملعب مونتيليفي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و جيرونا في دوري ابطال اوروبا

من خلال شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وجيرونا اليوم عبر البث المباشر، والتي ستقام في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري ابطال أوروبا لعام 2024/2025، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2، والتي تم تخصيصها اليوم لنقل أحداث المباراة بأفضل جودة، وقد أسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة اليوم الى المتألق خليل البلوشي.

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح قناة beIN SPORTS 2 HD سهيل سات 11013 – أفقي 27500 2/3 نايل سات 10810 – أفقي 27500 2/3

تشكيل فريق ليفربول ضد جيرونا اليوم

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراة اليوم ضد فريق جيرونا الاسباني متسلحا باللاعب المصري المتألق محمد صلاح الذي اظهر أداء مبهر خلال الفترة الحالية في مختلف البطولات الأوروبية والانجليزية، ومن المتوقع أن يأتي التشكيل الخاص بنادي ليفربول ضد فريق جيرونا في مباراة اليوم على النحو التالي: