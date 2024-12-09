اكتشفوا كل جديد حول مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 على شاهد vip وعلى قناة ستار تي في التركية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - حالة ترقب وانتظار لعرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص نظراً اقتراب موعدها على القنوات والمنصات الناقلة، أصبح الموسم الثالث من المسلسل يحقق أعلى نسب من المشاهدة، مما ازداد شهرة المسلسل في هذا الموسم عن الموسم الثاني نظراً لتطور الأحداث، طائر الرفراف عمل تركي اجتماعي رومانسي بطولة كل من عفراء سراج أوغلو و ميرت رمضان ديمير و جيتين تيكندور،

لقد تم طرح الموسم الأول من مسلسل طائر الرفراف في سبتمبر لعام 2022 وهو من إنتاج شركة أوه جي إم بيكشرز و من تأليف جولسيران بوداي جولو ومن إخراج المبدعين بورجوا البتكين والبتكين بوزكورت، حقق المسلسل صدى واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف دول العالم، وأصبح يتابعه شريحة كبيرة من الناس، خلال الفقرات التالية نقدم لكم المزيد من الأحداث الهامة حول مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 ..

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86

حقق مسلسل طائر الرفراف نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية جداً، مما تصدر اسم المسلسل محركات البحث على جوجل مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تشهد الحلقات القادمة أحداث أكثر إثارة وتشويق، بعد أن عاد فريد لسيران اعلان خبر زواجهم مجدداً تكتشف سيران أن فريد مريض ولم يخبرها، مما تتدهور حالته الصحية ويتم نقله للمستشفى فتدخل سيران في حالة من البكاء والحزن الشديد على فريد وتوعده أنها تقف بجانبه ولن تتركه مهما حدث.

قائمة القنوات الناقلة مسلسل طائر الرفراف الجزء 3

أحداث كثيرة يتشوق لها الجمهور ولذلك يبحثون بكثرة عن موعد العرض والقنوات الناقلة ولذلك نود أن نقدم لكم الموعد والقنوات والمنصات الناقلة لمتابعة طائر الرفراف الموسم الثالث في حلقاته الجديدة

يعرض مسلسل طائر الرفراف في يوم الجمعة من كل أسبوع على ستار تي في التركية و يذاع في السابعة مساءً بتوقيت تركيا.

مما يعرض المسلسل في نفس اليوم الجمعة على موقع قصة عشق في الساعة 12 مساءً.

وتشاهدون مسلسل طائر الرفراف على شاشة قناة mbc4 يوم السبت في تمام 5 مساءً.

مما يعرض مسلسل طائر الرفراف على شاهد vip مترجم.

تردد قناة ستار تي في التركية