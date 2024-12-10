اكتشفوا كل جديد حول الساعة كام ؟ تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا اليوم 10 ديسمبر 2024 بقيادة محمد صلاح الورقة الرابحة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:59 مساءً - تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ضد جيرونا بقيادة محمد صلاح فى دوري أبطال أوروبا، يخوض نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري المتألق محمد صلاح مباراة قوية مرتقبة مساء اليوم ضد فريق جيرونا الاسباني في لقاء الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث يترقب الجميع أداء النجم المصري محمد صلاح خلال المباراة، خاصة في ظل التألق الكبير الذي أظهره خلال المباريات الأخيرة سواء في أوروبا، أو في الدوري الانجليزي، وتداول العديد من الاخبار حول تجديد محمد صلاح لموسم جديد مع نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي ننقل لكم تفاصيل موعد مباراة ليفربول اليوم ضد جيرونا والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا

يحل نادي ليفربول اليوم ضيفا ثقيلا على لاعبي فريق جيرونا الاسباني، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة على أرض ملعب “إستاد مونتوليفي” مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت مصر، وفي الساعة 8:45 مساءا بتوقيت السعودية.

ويعتمد فريق ليفربول خلال مباراة اليوم ضد جيرونا على النجم محمد صلاح في قيادة الفريق نحو الانتصار السادس له على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستهدف فريق ليفربول مواصلة الانتصارات واستمرار التربع على عرش الصدارة والتتويج باللقب في نهاية الموسم.

تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ضد جيرونا اليوم

يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 عبر قناة beIN Sports HD 2 الرياضية المشفرة، حيث يقوم المعلق الرياضي خليل البلوشي يتولى مهمة التعليق على أحداثها، تابع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم كالتالي:

القناة القمر الصناعي تردد معدل الترميز معامل التصحيح قناة beIN SPORTS 2 HD سهيل سات 11013 27500 2/3 – أفقي نايل سات 10810 27500 2/3 – أفقي قناة Cosmote Sport 2 HD Eutelsat W1 12399 27500 3/4 -أفقي قناة TNT Sports HD 1 Astra 3A 11344 27500 3/4- عمودي 11386 27500 3/4 – عمودي قناة Arena Sport 2 HD Croatia Eutelsat W2 11595 30000 3/4 أفقي

تشكيل ليفربول ضد جيرونا اليوم

يترأس النجم محمد صلاح قيادة فريقه خلال المباراة القادمة مساء اليوم الثلاثاء ضد فريق جيرونا في مباراة الجولة السادسة من دوري ابطال أوروبا 2024، حيث أنه من المتوقع ان يخوض المدير الفني لنادي ليفربول لهولندي أرني سلوت مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر- كيليهر- جاروس.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- كوانساه- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- نوريس- ماكنويل.

وسط الميدان: إندو واتارو- كورتس جونز- دومينيك سوبوسلاي- هارفي إيليوت- ريان جرافنبرج.

خط الهجوم: كودي جاكوبو- لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح

محمد صلاح الورقة الرابحة لنادي ليفربول

ساهم النجم المصري محمد صلاح بتسجيل العديد من الأهداف مع نادي ليفربول خلال الموسم الحالي، وذلك في مختلف البطولات الإنجليزية والعالمية، حيث وصلت نسبة أهدافه وتمريراته مع الفريق إلى نحو 72.4٪ من إجمالي أهداف ليفربول تحت قيادته، وفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي.

حيث تمكن محمد صلاح من احراز نحو 15 هدف في مختلف البطولات، بالاضافة إلى 12 تمريرة حاسمة خلال 21 مباراة فقط، ليرتفع بذلك الرصيد التهديفي لمحمد صلاح إلى نحو 13 هدفا ويحتل المركز الأول في ترتيب جدول هدافي الدوري الانجليزي، ليساوي بذلك مع النجم النرويجي مهاجم فريق مانشستر سيتي ” هالاند”.