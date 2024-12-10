اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة عمو يزيد 2025 على القمر الصناعي عربسات ونايلسات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - إن قناة عمو يزيد حصدت مشاهدات عديدة بعد شهرتها، وتقوم القناة ببث محتوى يخص الأطفال، وتهتم القناة بالتنوع في المحتوى المسلي الذي تقوم بعرضه، حيث أنها تعرض البرامج، المسابقات والفيديوهات التعليمية، وهذا ما جعل أولياء الأمور يرغبون في معرفة تردد عمو يزيد، لكي يستمتع الأطفال بجانب الاستفادة المسلية، سنعرض لكم تردد عمو يزيد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

قناة عمو يزيد

أما عن القناة فقد تأسست قناة عمو يزيد في عام 2022م على يد الفنان الجزائري (يزيد بلعباس)، وقد حصدت العديد من الاشتراكات في الموقع الشهير (فيسبوك)، نظرًا لأنها تتميز بالمحتوى المسلي على القناة وعلى فيسبوك عن طريق الفيديوهات التعليمية، التثقيفية والترفيهية، ولكن منذ فترة تم إيقاف القناة نتيجة للمشاهدات القليلة على القناة عكس المشاهدات على فيسبوك، مع ذكر استمرارية القناة على الموقع الإلكتروني.

تردد قناة عمو يزيد 2025

هذا وقد صرح الفنان الجزائري يزيد بلعباس عن وقف قناة عمو يزيد بسبب عدم دعم القناة وقلة شهرتها، وقد تم وقف القناة في شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك اللحظة تزداد التعليقات عن الرغبة في عودة قناة عمو يزيد، وسيكون من المحتمل عودة القناة بناءً على رأي الجمهور، وإلى أن تحين هذه اللحظة سنذكر لكم تردد القناة التي سيعرض عليها القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

تردد قناة عمو يزيد على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10922.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة عمو يزيد على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 10923.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

يمكنك ومن خلال البحث اليدوي الحصول على القناة بكل سهولة على جهازك.