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ليلة الأبطال.. تشكيل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد جيرونا في دوري ابطال أوروبا والقناة الناقلة بتعليق خليل البلوشي - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:59 مساءً - تشكيل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا حيث  يستعد محبي النجم المصري المتألق محمد صلاح حول العالم لمتابعة مباراة اليوم بين فريق ليفربول وفريق جيرونا التي ستقام في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث يخوض نادي الريدز مباراة اليوم بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي يشكل عنصرا هاما ورئيسيا في تشكيل الفريق، خاصة خلال الفترة الحالية، التي تشهد تألق كبير له، وفيما  يلي نرصد لكم تشكيل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد جيرونا اليوم، والقناة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري ابطال أوروبا

 موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا الجميع اليوم في انتظار متابعة احد اقوى مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 بين ليفربول الإنجليزي الذي يتصدر قائمة جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة ضد فريق جيرونا الإسباني الذي يأتي في المركز الـ30 من ترتيب الجدول برصيد 3 نقاط فقط، وذلك  مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024، حيث تنطلق أحداث المباراة من أرض ملعب مونتيليفي في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:45 مساءا بتوقيت السعودية، والساعة 9:45 مساءا بتوقيت الامارات.

تشكيل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد جيرونا

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم ضد فريق جيرونا مستهدفا مواصلة الانتصارات وتحقيق فوز سادس خلال بطولة دوري أبطال أوروبا معتمدا بشكل كبير على النجم المهاجم محمد صلاح في تسديد الاهداف والخروج من المباراة بالثلاث نقاط كاملين، يخوض ليفربول مباراته اليوم بخطة 3-3-4 ويأتي التشكيل المتوقع له أمام جيرونا اليوم على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: كيليهر
  • خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون
  • خط الوسط: جرافينبيرخ، سوبوسلاي، كورتيس جونز
  • خط الهجوم: محمد صلاح، جاكوبو، لويس دياز

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم

لمشاهد مباراة اليوم بين ليفربول وجيرونا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، يمكنك تنزيل وتثبيت تردد قناة beIN Sports HD 2 القطرية المشفرة، والتي تم تخصيصها لاذاعة مباراة اليوم بتعليق المتميز خليل البلوشي، ويأتي تردد القناة على قمر النايل سات على النحو التالي:

  • التردد: 11013
  • الاستقطاب: افقي
  • معدل الترميز: 27500

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