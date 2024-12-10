اكتشفوا كل جديد حول ” حملها الأن مجاناً ” تردد قناة بي ان سبورت 3 الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024/2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - تعتبر قناة بي ان سبورت 3 الرياضية من أبرز وأشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوي رياضي لجماهير كرة القدم ،حيث تعرض القناة جميع المباريات الهامة التي ينتظرها المشاهدين ومن ضمن هذه المباريات مباريات دوري أبطال أوروبا التي يترقبها جميع الجماهير ومن أبرز المباريات مباراة ليفربول وجيرونا اليوم ،وتتميز القناة بجودتها العالية في بث المباريات ،وأصبح الكثير يعتمد عليها في عالم الرياضة وكرة القدم ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال تردد قناة بي ان سبورت 3 علي القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات.

تردد قناة بي ان سبورت 3 علي النايل سات

اليكم تردد قناة بي ان سبورت 3 علي القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي :نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11013.

معامل التصحيح للقناة: 5/6.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة : HD

تردد قناة بي ان سبورت 3 علي سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات.

التردد الجديد للقناة : 11547.

معدل الاستقطاب للقناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: ⅔.

معدل الترميز للقناة: 27500

خطوات تحميل قناة بي ان سبورت 3 علي جهاز الاستقبال

يمكن لجميع متابعين كرة القدم الراغبين في تحميل قناة بي ان سبورت 3 علي الأجهزة الخاصة بهم من خلال الخطوات الاتية :