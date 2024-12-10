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بعد صعوده .. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في السوق السوداء والبنوك - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول بعد صعوده .. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في السوق السوداء والبنوك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:28 صباحاً - يبحث الكثير من المواطنين على مواقع البحث المختلفة الان عن سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في السوق السوداء والبنوك، وهذا من اجل متابعة مؤشر سعر صرف العملة المحلية لمصر امام العملات العربية والأجنبية، وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم اتضح ان سعر صرف الدرهم الاماراتي مستقر بشكل كبير امام العملة المحلية، وهذا بناء على اخر ما عرضته شاشات البنوك المصرفية ، ومن خلال الفقرات الاتية سوف نوفر لكم متابعينا اخر تحديث لسعر صرف الدرهم الاماراتي الان.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء

  • تحويل 1 درهم إماراتي بنحو 14 جنيه مصري.
  • تحويل 5 درهم إماراتي بنحو 68 جنيه مصري.
  • تحويل 10 درهم إماراتي بنحو 137 جنيه مصري.
  • تحويل 25 درهم إماراتي بنحو 341 جنيه مصري.
  • تحويل 50 درهم إماراتي بنحو 683 جنيه مصري.
  • تحويل 100 درهم إماراتي بنحو 1,365 جنيه مصري.
  • تحويل 500 درهم إماراتي بنحو 6,825 جنيه مصري.
  • تحويل 1000 درهم إماراتي بنحو 13,650 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم

  • وصل الان سعر صرف الدرهم الاماراتي الى  13.72 جنيه للشراء.
  • بينما سجل الان سعر صرف الدهم الاماراتي نحو 13.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الاهلي المصري اليوم

  • وصل الان سعر صرف الدرهم الاماراتي الى  13.72 جنيه للشراء.
  • بينما سجل الان سعر صرف الدهم الاماراتي نحو 13.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي اليوم

  • وصل الان سعر صرف الدرهم الاماراتي الى 13.72 جنيه للشراء.
  • بينما سجل الان سعر صرف الدهم الاماراتي نحو نحو 13.77 جنيه للبيع.

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