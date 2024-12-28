وزارة الشباب والرياضة تتدخل لحل أزمة محترفات نادي بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن تدخل فوري من الوزارة لحل أزمة الثلاثة لاعبات الأفارقة لدي نادي بيراميدز، وذلك فى ضوء ما أثير عبر وسائل الإعلام بشأن بعض المشكلات التي تواجههن.

وأكد الشاذلي في بيان رسمي، أنه تم التواصل مع الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد؛ لإيجاد حلول عاجلة وفورية لأزمة لاعبات النادي الأفارقة، ورفع تقرير تفصيلي للوزارة بكل الملابسات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الشباب والرياضة للرقابة والمتابعة لأعمال وشئون الأندية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في القطاع الرياضي، وعدم تأثير هذه المشكلة علي الاستثمار الرياضي في مصر.

كشف مصدر تفاصيل الأزمة التي تواجه 3 لاعبات محترفات في فريق السيدات بنادي بيراميدز خلال الأيام الماضية، بعد عدم حصولهن على أي مستحقات مالية منذ قرابة 3 أشهر.

وأوضح المصدر أن إحداهن أصابها إعياء شديد، وتجاهل مسؤولو النادي علاجها، وهو ما أثار غضبهن وقررن العودة إلى بلادهن، لكنهن لا يمتلكن ثمن تذاكر الطيران للعودة.

وحاولت اللاعبات الثلاثة التواصل مع ذويهن، لكن لا يمتلكن أي أموال من أجل تناول الطعام والشراب والتواصل عبر الإنترنت، لتنقطع الاتصالات تمامًا.

ووجه الثلاثي رسائل استغاثة لوسائل الإعلام من أجل حل تلك الأزمة.

وهدد جون يبيه وكيل أعمال أبيجيل أبياه لاعبة فريق بيراميدز بفسخ عقد لاعبته، مع الفريق السماوي بسبب تأخر الحصول على راتبها لمدة شهرين، منذ انضمامها للفريق منتصف أكتوبر الماضي.

وهدد وكيل اللاعبة بتصعيد شكواه ضد نادي بيراميدز لعدم حصول لاعبته على مستحقاتها الشهرين الماضيين، بالإضافة لعدم صرف المزايا المنصوص عليها بين اللاعبة وناديها.

ويعد حال أبيجيل أبياه محترفة بيراميدز هو حال اللاعبات المصريات، واللواتي لم يتحصلن أيضًا على رواتبهن، منذ انطلاق المسابقة في شهر أكتوبر الماضي، مما تسبب في انسحابهن من مباراة مسار الأخيرة.



الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

واصلت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، استكمال سلسلة دورات تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بالمركز الأولمبي بالمعادي.

تستهدف هذه الدورات العاملين بوحدات الطب الرياضي من مختلف المحافظات، إلى جانب المدربين والإداريين، في إطار خطة الوزارة المستمرة لرفع مستوى الوعي والكفاءة في التعامل مع حالات الطوارئ.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه الدورات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة طويلة المدى لتطوير الأداء الصحي داخل المنشآت الرياضية، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر الفنية والإدارية يُسهم بشكل مباشر في حماية صحة وسلامة اللاعبين أثناء التدريبات والمنافسات.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، كلمتك

تنفذ الدورات بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا وبتنسيق مشترك مع الهلال الأحمر المصري، تجمع الدورات بين الجانبين العملي والنظري، حيث يتلقى المشاركون تدريبات مكثفة تحت إشراف خبراء متخصصين على التعامل مع الإصابات الشائعة مثل الكسور والجروح والنزيف، إلى جانب آليات الإنعاش القلبي الرئوي. ويُمنح المشاركون شهادات معتمدة تُؤهلهم للتدخل السريع والفعال في المواقف الطارئة.

وأشاد الهلال الأحمر المصري بالشراكة المثمرة مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن استمرارية هذه الدورات تعزز مهارات الكوادر الرياضية وتدعم جهود الدولة في توفير بيئة رياضية آمنة تُسهم في تطوير الأداء الرياضي بشكل مستدام.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من التعاون المستمر بين الجهات الصحية والرياضية، مما يُبرز التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات الطبية وضمان سلامة اللاعبين، ويُعد نموذجًا يُحتذى به لتعزيز ثقافة الأمان داخل المؤسسات الرياضية.

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