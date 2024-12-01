مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمة ليفربول والسيتي والأهلي مع البنك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:36 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة الأهلي والبنك الأهلي بـالدوري المصري وليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، حيث يأمل ليفربول صاحب الأرض مواصلة الاستمرار في الصدارة بعيدًا عن جميع منافسه في حين يتطلع سيتي لعرقلة انتصارات "الريدز" وتحقيق أول انتصار بعد 6 مباريات صيام عن الفوز ويلتقي ريال مدريد نظيره خيتافي في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد - إيفرتون الساعة 15:30 علي قناة بي ان سبورت اكسترا 1

توتنهام هوتسبير - فولهام الساعة 15:30 علي قناة بي ان سبورت اتش دي 1

تشيلسي - أستون فيلا الساعة 15:30 علي قناة بي ان سبورت اتش دي 2

ليفربول - مانشستر سيتي الساعة 18:00 علي قناة بي ان سبورت اتش دي 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي - الأهلي الساعة 19:00 علي قناة اون تايم سبورت 1

إنبي - الإسماعيلي الساعة 20:00 علي قناة اون تايم سبورت 1

سموحة - الجونة الساعة 20:00 علي قناة اون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال - جيرونا الساعة 15:00 علي قناة بس ان سبورت اتش دي 3

ريال مدريد - خيتافي الساعة 17:15 علي قناة بس ان سبورت اتش دي 3

رايو فايكانو - أتلتيكو بلباو الساعة 19:30 علي قناة بس ان سبورت اتش دي 3

ريال سوسيداد - ريال بيتيس الساعة 22:00 علي قناة بس ان سبورت اتش دي 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي - جنوى الساعة 13:30

بارما - لاتسيو الساعة 16:00

تورينو - نابولي الساعة 16:00

فيورنتينا - إنتر ميلان الساعة 19:00

ليتشي - يوفنتوس الساعة 21:45

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مونبلييه - ليل الساعة 16:00 علي قناة بي ان سبورت اتش دي 4

لوهافر - أنجيه الساعة 18:00 علي قناة بي ان سبورت اكسترا 2

ليون - نيس الساعة 18:00 علي قناة بي ان سبورت اتش دي 4

تولوز - أوكسير الساعة 18:00 علي قناة بي ان سبورت اكسترا 1

أولمبيك مارسيليا - موناكو الساعة 21:45 علي قناة بي ان سبورت اتش دي 4

مواعيد مباريات الدوري المغربي

حسنية أكادير - الرجاء الرياضي الساعة 17:00

الدفاع الحسيني الجديدي - نهضة بركان الساعة 19:00

المغرب الفاسي - نهضة الزمامرة الساعة 21:00



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ماينز - هوفنهايم الساعة 16:30 علي قناة بي ان سبورت اتش دي 5

هايدنهايم - آينتراخت فرانكفورت الساعة 18:30 علي قناة بي ان سبورت اتش دي 4

مواعيد مباريات الدوري التونسي

مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي الساعة 15:00

الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي الساعة 15:00

نجم المتلوي - قوافل قفصة الساعة 15:00

الترجي الرياضي - شبيبة العمران الساعة 17:30

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