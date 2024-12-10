اكتشفوا كل جديد حول الإعلان الثاني للحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان للموسم السادس والقنوات الناقلة لها بجودة عالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:28 صباحاً - هناك العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة علي الإعلان الثاني للحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان للموسم السادس، وذلك من جميع محبين وعاشقين المسلسل التركي الذي نال اعجاب الملايين حول العالم، وحقق المسلسل العديد من النجاحات المبهرة من دراما وحروب ورومانسية حيث تنوع المسلسل في تقديم مسلسل يتشوق له الجميع، وبالفعل حقق المسلسل ان ينضم الكثير من المتابعين في الخمسة مواسم السابقة ويستمر في الظهور في الموسم السادس، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن الإعلان الثاني للحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان للموسم السادس من خلال متابعة هذا المقال.

الإعلان الثاني للحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان للموسم السادس

انتهي الإعلان الأول بأحداث مشوقة للجمهور ليأتي الإعلان الثاني للحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان بتفاصيل مهمة وجديدة، ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة في يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة السعودية.

ومن المقرر ان يتم إعادة الحلقة 174 في يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف علي تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات واليكم التردد في السطور المقبلة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

نتعرف علي تردد قناة الفجر الجزائرية علي القمر الصناعي نايل سات علي النحو التالي:

جاء التردد: 12034.

بينما معدل الاستقطاب يكون: أفقي.

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ومعدل الترميز: 27500.

والجودة عالية.

ونوضح تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات علي الشكل التالي: