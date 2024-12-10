اكتشفوا كل جديد حول “وفرى ودبرى”عروض كارفور اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 خصومات حتى 50% بجميع الفروع - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:18 صباحاً - عروض كارفور اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، مع نهاية السنة يقدم كارفور عروض هائلة وخصومات على جميع المنتجات، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة تصل حتى 50 على الأجهزة والشاشات، كما أن مسابقات كارفور مازالت مستمرة بجميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية، كارفور اسم يعني النجاح والثقة، تجدون ما تحتاجون إليه من سلع و منتجات وادوات منزلية أجهزة وغيرها في مكان واحد بأقل سعر في مصر،

مما يحصلون على جوائز نقدية عن شراء أكثر من 300 جنيه، مع كارفور كل يوم في عروض، يجهز كارفور عروض جبارة الفترة القادمة تزامناً مع اقتراب عيد ميلاد كارفور، وينتظر تلك الموعد الكثير من المواطنين من العام للعام للاستفادة من الخصومات والتخفيضات وشراء جميع احتياجاتهم، كما ينتظر العرسان عيد ميلاد كارفور شراء الأجهزة بالكامل، تابعوا معنا لمعرفة أبرز وأهم عروض كارفور اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

عروض كارفور اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

العروض المقدمة من كارفور تشمل الأجهزة الكهربائية وخصومات كبيرة على الهواتف المحمولة والشاشات، كما أن هناك عروض على المنظفات والمعلبات وعروض بخصم أكثر من 30% داخل قسم الأحذية والملابس وعروض بالأقسام التالية حتى 35% العطارة والعلافة والعناية بالمرأة والطفل، كما يوجد خصومات عن الشراء أونلاين من خلال ابلكيشن كارفور والتوصيل حتى باب المنزل، كما أن أسعار السلع الأكثر مبيعاً بعد الخصم

عبوة جل غسيل تايد أوتوماتيك 2.5 كيلو بسعر 158 بدلاً من 251 جنيه.

تليفزيون LG 55 بوصة سمارت بسعر 21.999 جنيه.

تلفزيون جاء 32 بسعر 4.599 جنيه.

مضرب يدوي ميانتا 1000 وات بسعر 1.849 جنيه.

اريال مسحوق غسيل اتوماتيك 8 كيلو بسعر 394 جنيه.

عرض زبادي دانون 100 جرام 8 علب بسعر 37 بدلاً 54 جنيه.

حليب جهينة كامل الدسم 1.5 لتر 59 جنيه.

دومتي جبنة ثلاجة 400 جرام 75 جنيه.

كتالوج عروض كارفور حتى 15 ديسمبر 2024

يمكنكم الآن الاطلاع على عروض كارفور ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر من خلال الكتالوج التالي:.