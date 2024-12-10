اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على نايل سات أجدد الأغاني وأهم برامج الأطفال - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:09 صباحاً - تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 يرغب الآباء والأمهات الإطلاع عليه لتحديثها على الجهاز لكي تعمل بشكل أفضل ويستمتع بها الأطفال وقت الفراغ، طيور الجنة من القنوات التي تنقل محتوى باللغة العربية كونها قناة أردنية مملوكة ل خالد مقداد، تأسست القناة منذ أكثر من 15 عام ودائماً في تقدم وانتشار واسع في جميع الدول العربية، خاض القناة رحلة نجاح كبير ،

كما تتميز القناة وتنفرد بعرض محتوى للأطفال لم يعرض على أي قناة أخرى، طيور الجنة هي قناة الأطفال الأولى التي يجلسون أمامها أطول وقت ممكن للاستفادة من البرامج التي تقدمها والاستمتاع الأناشيد التعليمية والأغاني التي تدخل السرور و الفرحة إلى قلوبهم ولم تشعرهم بالملل لحظة واحدة، تعمل القناة بتقنيات متطورة وحديثة لمنع التوقف أو التشويش، واليوم نتعرف معاً عبر الفقرات التالية على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

بشكل مجاني تعمل قناة طيور الجنة ولم تتوقف على مدار 24 ساعة لجودتها العالية ووضوح الصوت والصورة بالإضافة إلى إشارتها القوية ويأتي ترددها كما يلي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11310 ·

معدل الترميز : 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات بسيطة لضبط قناة طيور الجنة على الجهاز

يرغب عدد كبير من الآباء والأمهات في معرفة الخطوات اللازمة من أجل ضبط قناة طيور الجنة للجهاز بدون أي مصاريف لذا يرجى اتباع ما يلي:.