اكتشفوا كل جديد حول “مصير باليان” مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36 على قناة الفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:49 صباحاً - مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36 التي يترقبها عرضها الكثير من المتابعين بلهفة وشوق لمعرفة أخر التطورات وأبرز الأحداث التاريخية، صلاح الدين هو فاتح القدس ومؤسس الدولة الأيوبية ، كما أن صلاح الدين القائد الشجاع الذي نجح في توحيد بلاد الشام بين مصر والعراق والحجاز واليمن، كما أنه القائد الأولى الذي نجح في العديد من الفتوحات وقضى على الدولة الفاطمية وحرر القدس بعد 99 عاماً من الاحتلال، لقد تم تأجيل عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي أكثر من مرة،

وقبل نهاية 2023 أعلنت شركة الإنتاج عن طرح الموسم الأول من مسلسل في أكتوبر 2023، لأنه هذه الفترة شهدت فلسطين صراعات كثيرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، مما تفاعل الجمهور ما أحداث المسلسل لأنهم ينتظرونه منذ فترة طويلة، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة ما الذي يدور من أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36

حقق مسلسل قيامة عثمان على مدار الحلقات السابقة من الموسم الأولى والموسم الثاني قاعدة جماهيرية كبيرة في شتى بلاد العالم العربي والغربي، ولذلك نلاحظ أن البحث عن المسلسل يرتفع لتصدر محركات البحث الأولى نظراً لأهميته و أحداثه الشيقة، تدور الأحداث حول الصراعات بين الدولة العباسية والدولة الفاطمية والصليبيين، كما يخوض صلاح الدين الكثير من الفتوحات على مدار التاريخ من أجل بناء وتأسيس الدولة الأيوبية وهزيمة الأعداء من أجل التحرر والاستقلال، ومن المتوقع أن الحلقة القادمة تشهد تطورات كثيرة.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الحلقة 36 الموسم 2

صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات المهمة التي يتابعها الكبير والصغير، حيث يتم عرض المسلسل يوم الأثنين مرة واحدة في الأسبوع على قناة TRT التركية في الساعة السابعة مساءً، يذاع المسلسل يوم الثلاثاء من كل أسبوع على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعرض مترجم بالعربي على قصة عشق.