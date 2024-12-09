اكتشفوا كل جديد حول اعرف هتقبض كام .. حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات 2025 وأماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر الحالي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين عن حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات 2025، حيث قال نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، أن زيادة المعاشات واشتراكات التأمين المقررة سوف تطبق في 1 يناير 2025، علي أن يتم رف الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيه، بدلا من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلا من 10080 جنيه.

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات 2025

الموظفين الذين تنتهي خدمهم في العام الجديد يناير 2025، سوف يخضعون للتعديل الجديد لزيادة المعاشات وهذا التعديل لا يشمل المستحقين للمعاش سابقاً علي أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيه مصري فهناك زيادة حوالي 195 جنيه مصري كذلك أن أقصى حد للمعاش سيكون 11600 جنيه مصري فهناك زيادة 1520 جنيه مصري، بينما تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليبلغ نحو 2300 جنيه مصري.

جدول زيادة المرتبات 2024

جاءت درجة السادسة بقيمة تصل إلي 6000 جنيه.

جاءت الدرجة الخامسة بقيمة تصل إلي 6500 جنيه.

جاءت الدرجة الرابعة بقيمة تصل إلي 7000 جنيه.

جاءت الدرجة الثالثة بقيمة تصل إلي 7500 جنيه.

جاءت الدرجة الثانية بقيمة تصل إلي 8000 جنيه.

جاءت الدرجة الأولى أو ما يعادلها بقيمة تصل إلي 8200 جنيه.

جاءت الدرجة المدير العام أو ما يعادلها بقيمة تصل إلي 9200 جنيه.

جاءت الدرجة العالية أو ما يعالها بقيمة تصل إلي 10200 جنيه.

جاءت الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بقيمة تصل الي 12200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

ماكينات الصراف الالي ATM.

المحافظ الالكترونية.

منافذ فورى.

ويتم الصرف من خلال فروع البنوك المختلفة.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

من المتعارف عليه أن يتم صرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي في أواخر الشهر، علي أن يتم صرف مرتبات ديسمبر الحالي بدءاً من يوم 22 حتي 26 ديسمبر 2024، وسوف يتم صرف متأخرات ومستحقات شهر ديسمبر من يوم 8 ديسمبر حتي 10 من الشهر نفسة.